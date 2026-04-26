Суд у США став на бік iyO у суперечці з OpenAI про товарний знак

Суд заборонив OpenAI та Джоні Айву використовувати бренд io.

Окружний суд США Північного округу Каліфорнії задовольнив клопотання компанії iyO про попередню судову заборону, заборонивши OpenAI та новому апаратному проєкту Джоні Айва використовувати бренд io, пише 9to5mac.

Минулого року Сем Альтман і Джоні Айв оголосили, що їхні компанії об’єднають зусилля в межах нового проєкту під назвою io для розробки продуктів на базі штучного інтелекту.

Невдовзі після цього компанія iyO подала позов, звинувативши їх у порушенні прав на торговельну марку. iyO домоглася тимчасової судової заборони, після чого OpenAI видалила згадки про новий проєкт із мережі.

У наступні тижні iyO та OpenAI подали до суду низку документів, які свідчать про те, що компанії контактували ще до оголошення про запуск io, зокрема демонстрували продукти.

OpenAI стверджувала, що частина цих контактів включала небажані пропозиції інформації та інвестицій від iyO, тоді як iyO нещодавно оновила позов, додавши звинувачення у викраденні комерційної таємниці.

Тим часом iyO також подала до суду результати опитування споживачів, зазначивши, що бренди настільки схожі, що це може призвести до плутанини серед клієнтів, якщо OpenAI випустить продукти, близькі до її власних, наприклад підключені навушники.

OpenAI, своєю чергою, заявила, що її перший продукт не буде пристроєм зі штучним інтелектом, і на початку цього року повідомила, що взагалі відмовляється від бренду io, попросивши суд закрити справу.

Рішення суду

Однак у рішенні, оприлюдненому напередодні, федеральна суддя Тріна Томпсон стала на бік iyO та задовольнила клопотання про попередню заборону, фактично заборонивши OpenAI використовувати бренд io.

Суддя не переконалася у щирості намірів OpenAI відмовитися від цього бренду та висловила сумніви, що компанія не повернеться до його використання в майбутньому.

Вона зазначила, що якщо OpenAI справді не планує використовувати бренд, то заборона не матиме для неї значення, але якщо планує — це рішення захистить iyO.

Також суд дійшов висновку, що iyO «ймовірно досягне успіху у доведенні порушення прав на торговельну марку», і визнав, що компанія може зазнати «непоправної шкоди», зокрема втрати інвесторів, виснаження фінансування та підриву вартості бренду.

