Суд в США встал на сторону iyO в споре с OpenAI о товарном знаке

16:56, 26 апреля 2026
Суд запретил OpenAI и Джони Айву использовать бренд io
Окружной суд США Северного округа Калифорнии удовлетворил ходатайство компании iyO о предварительном судебном запрете, запретив OpenAI и новому аппаратному проекту Джони Айва использовать бренд io, пишет 9to5mac.

В прошлом году Сэм Альтман и Джони Айв объявили, что их компании объединят усилия в рамках нового проекта под названием io для разработки продуктов на базе искусственного интеллекта.

Вскоре после этого компания iyO подала иск, обвинив их в нарушении прав на торговую марку. iyO добилась временного судебного запрета, после чего OpenAI удалила упоминания о новом проекте из сети.

 В последующие недели iyO и OpenAI подали в суд ряд документов, свидетельствующих о том, что компании контактировали еще до объявления о запуске io, в частности демонстрировали продукты.

OpenAI утверждала, что часть этих контактов включала нежелательные предложения информации и инвестиций от iyO, тогда как iyO недавно обновила иск, добавив обвинения в хищении коммерческой тайны. 

Тем временем iyO также подала в суд результаты опроса потребителей, отметив, что бренды настолько схожи, что это может привести к путанице среди клиентов, если OpenAI выпустит продукты, близкие к ее собственным, например подключаемые наушники.

OpenAI, в свою очередь, заявила, что ее первый продукт не будет устройством с искусственным интеллектом, и в начале этого года сообщила, что вообще отказывается от бренда io, попросив суд закрыть дело. 

Решение суда

Однако в решении, обнародованном накануне, федеральный судья Трина Томпсон встала на сторону iyO и удовлетворила ходатайство о предварительном запрете, фактически запретив OpenAI использовать бренд io.

Судья не убедилась в искренности намерений OpenAI отказаться от этого бренда и выразила сомнения, что компания не вернется к его использованию в будущем.

Она отметила, что если OpenAI действительно не планирует использовать бренд, то запрет не будет иметь для нее значения, но если планирует — это решение защитит iyO.

Также суд пришел к выводу, что iyO «вероятно добьется успеха в доказательстве нарушения прав на торговую марку», и признал, что компания может понести «непоправимый ущерб», в частности потерю инвесторов, истощение финансирования и подрыв стоимости бренда.

