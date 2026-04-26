Ілон Маск готує «супердодаток» – в X з’явиться банківський сервіс із кешбеком і дебетовою карткою Visa

Новий фінансовий сервіс X Money у соцмережі може з’явитися вже цього місяця.

Через понад три роки після придбання Twitter Ілон Маск повідомив, що його компанія наближається до запуску нового фінансового інструменту X Money, який має стати частиною трансформації соцмережі X у так званий «супердодаток». Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що X Money — банківська та платіжна платформа, інтегрована в X — стане доступною для широкого кола користувачів уже найближчим часом. За інформацією користувачів із раннім доступом, сервіс може пропонувати 3% кешбеку за покупки та близько 6% річних на заощадження, що значно перевищує середні показники на ринку.

Серед інших функцій, які тестуються, — безкоштовні перекази між користувачами, дебетова картка Visa з індивідуальним дизайном, а також інтегрований AI-консьєрж від стартапу xAI, який аналізує витрати та впорядковує транзакції.

Маск, який раніше був співзасновником PayPal, розглядає платіжні сервіси як ключовий елемент створення універсального застосунку за зразком китайських платформ. Зокрема, аналогом він називає WeChat, де користувачі можуть поєднувати комунікацію з фінансовими операціями та повсякденними сервісами.

