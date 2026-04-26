Ілон Маск готує «супердодаток» – в X з’явиться банківський сервіс із кешбеком і дебетовою карткою Visa

21:17, 26 квітня 2026
Новий фінансовий сервіс X Money у соцмережі може з’явитися вже цього місяця.
Через понад три роки після придбання Twitter Ілон Маск повідомив, що його компанія наближається до запуску нового фінансового інструменту X Money, який має стати частиною трансформації соцмережі X у так званий «супердодаток». Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що X Money — банківська та платіжна платформа, інтегрована в X — стане доступною для широкого кола користувачів уже найближчим часом. За інформацією користувачів із раннім доступом, сервіс може пропонувати 3% кешбеку за покупки та близько 6% річних на заощадження, що значно перевищує середні показники на ринку.

Серед інших функцій, які тестуються, — безкоштовні перекази між користувачами, дебетова картка Visa з індивідуальним дизайном, а також інтегрований AI-консьєрж від стартапу xAI, який аналізує витрати та впорядковує транзакції.

Маск, який раніше був співзасновником PayPal, розглядає платіжні сервіси як ключовий елемент створення універсального застосунку за зразком китайських платформ. Зокрема, аналогом він називає WeChat, де користувачі можуть поєднувати комунікацію з фінансовими операціями та повсякденними сервісами.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

Комітет Ради збирається заради розгляду законопроєкту про відновлення конкурсів на державну службу

Конкурси на державну службу будуть відновлювати  згідно з встановленим графіком.

