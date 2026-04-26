Илон Маск готовит «суперприложение» — в X появится банковский сервис с кэшбэком и дебетовой картой Visa

Новый финансовый сервис X Money в социальной сети может появиться уже в этом месяце.

Спустя более трех лет после приобретения Twitter Илон Маск сообщил, что его компания приближается к запуску нового финансового инструмента X Money, который должен стать частью трансформации соцсети X в так называемое «суперприложение». Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что X Money — банковская и платежная платформа, интегрированная в X — станет доступной для широкого круга пользователей уже в ближайшее время. По информации пользователей с ранним доступом, сервис может предлагать 3% кэшбэка за покупки и около 6% годовых на сбережения, что значительно превышает средние показатели на рынке.

Среди других функций, которые тестируются, — бесплатные переводы между пользователями, дебетовая карта Visa с индивидуальным дизайном, а также интегрированный AI-консьерж от стартапа xAI, который анализирует расходы и упорядочивает транзакции.

Маск, который ранее был соучредителем PayPal, рассматривает платежные сервисы как ключевой элемент создания универсального приложения по образцу китайских платформ. В частности, аналогом он называет WeChat, где пользователи могут сочетать коммуникацию с финансовыми операциями и повседневными сервисами.

