Илон Маск готовит «суперприложение» — в X появится банковский сервис с кэшбэком и дебетовой картой Visa

21:17, 26 апреля 2026
Новый финансовый сервис X Money в социальной сети может появиться уже в этом месяце.
Илон Маск готовит «суперприложение» — в X появится банковский сервис с кэшбэком и дебетовой картой Visa
Спустя более трех лет после приобретения Twitter Илон Маск сообщил, что его компания приближается к запуску нового финансового инструмента X Money, который должен стать частью трансформации соцсети X в так называемое «суперприложение». Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что X Money — банковская и платежная платформа, интегрированная в X — станет доступной для широкого круга пользователей уже в ближайшее время. По информации пользователей с ранним доступом, сервис может предлагать 3% кэшбэка за покупки и около 6% годовых на сбережения, что значительно превышает средние показатели на рынке.

Среди других функций, которые тестируются, — бесплатные переводы между пользователями, дебетовая карта Visa с индивидуальным дизайном, а также интегрированный AI-консьерж от стартапа xAI, который анализирует расходы и упорядочивает транзакции.

Маск, который ранее был соучредителем PayPal, рассматривает платежные сервисы как ключевой элемент создания универсального приложения по образцу китайских платформ. В частности, аналогом он называет WeChat, где пользователи могут сочетать коммуникацию с финансовыми операциями и повседневными сервисами.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

