Українці в Німеччині можуть залишитися без грошової допомоги за відмову працювати

У Німеччині набули чинності нові зміни до законодавства щодо соціальної допомоги, які дозволяють центрам зайнятості одразу застосовувати найсуворіші санкції у разі відмови від запропонованої роботи.

У Німеччині почали діяти нові, жорсткіші правила отримання соціальної допомоги. Одне з ключових нововведень набуло чинності одразу після офіційного оприлюднення змін до законодавства. Про це повідомляє Relocate.

Йдеться про оновлення норм, які регулюють санкції за відмову від працевлаштування відповідно до § 31a абз. 7 та § 31b абз. 3 SGB II у новій редакції. Раніше для безробітних діяла так звана «пільгова межа»: перше порушення протягом року не тягнуло за собою максимально суворих обмежень.

Після змін цю норму скасовано.

Відтепер центри зайнятості (Jobcenter) можуть одразу застосовувати найжорсткіші заходи впливу. Якщо людині, яка отримує соціальну допомогу, пропонують роботу, що відповідає її кваліфікації, досвіду та стану здоров’я, вона зобов’язана її прийняти.

У разі відмови, навіть якщо вона сталася вперше і без попереджень, виплати можуть бути повністю припинені. Це стосується як базової соціальної допомоги, так і компенсації витрат на житло.

