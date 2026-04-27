Українці в Німеччині можуть залишитися без грошової допомоги за відмову працювати

08:12, 27 квітня 2026
У Німеччині набули чинності нові зміни до законодавства щодо соціальної допомоги, які дозволяють центрам зайнятості одразу застосовувати найсуворіші санкції у разі відмови від запропонованої роботи.
У Німеччині почали діяти нові, жорсткіші правила отримання соціальної допомоги. Одне з ключових нововведень набуло чинності одразу після офіційного оприлюднення змін до законодавства. Про це повідомляє Relocate.

Йдеться про оновлення норм, які регулюють санкції за відмову від працевлаштування відповідно до § 31a абз. 7 та § 31b абз. 3 SGB II у новій редакції. Раніше для безробітних діяла так звана «пільгова межа»: перше порушення протягом року не тягнуло за собою максимально суворих обмежень.

Після змін цю норму скасовано.

Відтепер центри зайнятості (Jobcenter) можуть одразу застосовувати найжорсткіші заходи впливу. Якщо людині, яка отримує соціальну допомогу, пропонують роботу, що відповідає її кваліфікації, досвіду та стану здоров’я, вона зобов’язана її прийняти.

У разі відмови, навіть якщо вона сталася вперше і без попереджень, виплати можуть бути повністю припинені. Це стосується як базової соціальної допомоги, так і компенсації витрат на житло.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

Комітет Ради збирається заради розгляду законопроєкту про відновлення конкурсів на державну службу

Конкурси на державну службу будуть відновлювати  згідно з встановленим графіком.

