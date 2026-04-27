Украинцы в Германии могут лишиться денежной помощи за отказ работать

08:12, 27 апреля 2026
В Германии вступили в силу новые поправки к законодательству о социальной помощи, которые позволяют центрам занятости сразу применять самые строгие санкции в случае отказа от предложенной работы.
В Германии начали действовать новые, более жесткие правила получения социальной помощи. Одно из ключевых нововведений вступило в силу сразу после официального обнародования изменений в законодательстве. Об этом сообщает Relocate.

Речь идет об обновлении норм, регулирующих санкции за отказ от трудоустройства в соответствии с § 31a абз. 7 и § 31b абз. 3 SGB II в новой редакции. Ранее для безработных действовал так называемый «льготный порог»: первое нарушение в течение года не влекло за собой максимально строгих ограничений.

После изменений эта норма отменена.

Отныне центры занятости (Jobcenter) могут сразу применять самые жесткие меры воздействия. Если человеку, получающему социальную помощь, предлагают работу, соответствующую его квалификации, опыту и состоянию здоровья, он обязан ее принять.

В случае отказа, даже если он произошел впервые и без предупреждений, выплаты могут быть полностью прекращены. Это касается как базовой социальной помощи, так и компенсации расходов на жилье.

