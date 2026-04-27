Дональд Трамп попередив про вибух нафтової інфраструктури Ірану

08:27, 27 квітня 2026
Дональд Трамп вважає, що в Ірану залишилося приблизно три дні до вибуху.
Фото: getty images
В Ірану залишилося близько трьох днів до того моменту, як нафтова інфраструктура країни вибухне. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News.

Американський лідер зазначив, що блокада Ормузької протоки військами США виявилася «неймовірно ефективною». Вона призвела до того, що Іран більше не отримує грошей.

Президент США підкреслив, що через нафтову систему Ірану проходять великі потоки нафти, але через блокаду Тегеран позбавлений танкерів, а резервуари вже майже заповнені. Це своєю чергою призведе до вибуху системи.

«Тоді відбувається внутрішній вибух цієї системи - і механічно, і в надрах землі. Відбувається щось, через що вона просто вибухає. Кажуть, у них залишилося приблизно три дні до цього моменту. І коли це станеться, відновити систему в колишньому вигляді буде неможливо. Навіть якщо її відновлять, це буде максимум близько 50% від нинішнього рівня», - сказав Трамп.

