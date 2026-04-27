Дональд Трамп предупредил о взрыве нефтяной инфраструктуры Ирана

Дональд Трамп считает, что у Ирана осталось примерно три дня до взрыва.

У Ирана осталось около трех дней до того момента, как нефтяная инфраструктура страны взорвется. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью для Fox News.

Американский лидер отметил, что блокада Ормузского пролива войсками США оказалась «невероятно эффективной». Она привела к тому, что Иран больше не получает деньги.

Президент США подчеркнул, что через нефтяную систему Ирана проходят большие потоки нефти, но из-за блокады Тегеран лишен танкеров, а резервуары уже почти заполнены. Это, в свою очередь, приведет к взрыву системы.

«Тогда происходит внутренний взрыв этой системы — и механически, и в недрах земли. Происходит нечто, из-за чего она просто взрывается. Говорят, у них осталось примерно три дня до этого момента. И когда это случится, восстановить систему в прежнем виде будет невозможно. Даже если ее восстановят, это будет максимум около 50% от нынешнего уровня», — сказал Трамп.

