Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі: програма візиту
"Спираючись на традицію, що почалась з 18 століття, президент і перша леді з гордістю відзначать офіційне прибуття Їхніх Величностей традиційною військовою церемонією прибуття з військовими почестями, які виконують труби Герольдів армії США", - йдеться у повідомленні Білого дому.
Потім національні гімни обох країн виконає оркестр морської піхоти США The President's Own, а батарея президентського салюту виконає його з 21 гармати.
Як повідомили в Білому домі, після інспекції військ та огляду військ, що проводяться за участю Файфського та Драмського корпусів армії США, президент виступить з промовою на Південній галявині.
Після цього він та перша леді з монархами пройдуть до балкону Блакитної кімнати, де візьмуть участь в церемонії огляду 300 військовослужбовців Сполучених Штатів, на якій будуть присутні майже 500 військовослужбовців Збройних сил США з усіх шести видів військ, що стане першим історичним візитом для державних візитів.
Ще відомо, що після завершення церемонії прибуття британський короля та королеви вони розпишуться в книзі гостей Білого дому та візьмуть участь в офіційному обміні подарунками з Трампом та Меланією в Блакитній кімнаті.
У Хрестовому залі Державного поверху пари потім пройдуть зустріч з делегаціями обох країн.
"Після цих зустрічей пари пройдуть до Овального кабінету, де президент та його величність візьмуть участь у двосторонній зустрічі. Перша леді та її величність матимуть окремий графік", - йдеться в пресслужбі.
Далі перша леді США та королева Камілла приєднаються до американських студентів на міжкультурному освітньому заході в тенісному павільйоні Білого дому.
