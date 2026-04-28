Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі: програма візиту

Візит став першим для чинного британського монарха з 2007 року та включає урочисті церемонії, офіційні зустрічі, двосторонні переговори.

Президент США Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп урочисто прийняли в Білому домі короля Великої Британії Чарльза III та королеву-консорт Каміллу. Про це пише CNN. Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram Після офіційної зустрічі подружжя провели час за спільним чаюванням. Цей візит має символічне значення, адже чинний британський монарх не відвідував резиденцію президента США з 2007 року, коли до Вашингтона приїжджала королева Єлизавета II під час каденції Джорджа Буша-молодшого. Згодом Чарльз III і Камілла разом із Дональдом і Меланією Трампами оглянули оновлений павільйон «Вулком», що розташований на Південній галявині поруч із Кухонним садом. Після завершення заходів сторони попрощалися та залишили територію Білого дому. Також адміністрація Білого дому оприлюднила програму другого дня перебування британської делегації.

"Спираючись на традицію, що почалась з 18 століття, президент і перша леді з гордістю відзначать офіційне прибуття Їхніх Величностей традиційною військовою церемонією прибуття з військовими почестями, які виконують труби Герольдів армії США", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Потім національні гімни обох країн виконає оркестр морської піхоти США The President's Own, а батарея президентського салюту виконає його з 21 гармати.

Як повідомили в Білому домі, після інспекції військ та огляду військ, що проводяться за участю Файфського та Драмського корпусів армії США, президент виступить з промовою на Південній галявині.

Після цього він та перша леді з монархами пройдуть до балкону Блакитної кімнати, де візьмуть участь в церемонії огляду 300 військовослужбовців Сполучених Штатів, на якій будуть присутні майже 500 військовослужбовців Збройних сил США з усіх шести видів військ, що стане першим історичним візитом для державних візитів.

Ще відомо, що після завершення церемонії прибуття британський короля та королеви вони розпишуться в книзі гостей Білого дому та візьмуть участь в офіційному обміні подарунками з Трампом та Меланією в Блакитній кімнаті.

У Хрестовому залі Державного поверху пари потім пройдуть зустріч з делегаціями обох країн.

"Після цих зустрічей пари пройдуть до Овального кабінету, де президент та його величність візьмуть участь у двосторонній зустрічі. Перша леді та її величність матимуть окремий графік", - йдеться в пресслужбі.

Далі перша леді США та королева Камілла приєднаються до американських студентів на міжкультурному освітньому заході в тенісному павільйоні Білого дому.

