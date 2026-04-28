  1. В мире

Трамп принял короля Чарльза III в Белом доме: программа визита

08:20, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Визит стал первым для действующего британского монарха с 2007 года и включает в себя торжественные церемонии, официальные встречи, двусторонние переговоры.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп торжественно приняли в Белом доме короля Великобритании Карла III и королеву-консорта Камиллу. Об этом сообщает CNN.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После официальной встречи супруги провели время за совместным чаепитием. Этот визит имеет символическое значение, поскольку действующий британский монарх не посещал резиденцию президента США с 2007 года, когда в Вашингтон приезжала королева Елизавета II во время президентства Джорджа Буша-младшего.

Позже Карл III и Камилла вместе с Дональдом и Меланией Трамп осмотрели обновлённый павильон «Вулком», расположенный на Южной лужайке рядом с Кухонным садом. По завершении мероприятий стороны попрощались и покинули территорию Белого дома.

Также администрация Белого дома обнародовала программу второго дня пребывания британской делегации.

«Опираясь на традицию, начавшуюся в XVIII веке, президент и первая леди с гордостью отметят официальное прибытие Их Величеств традиционной военной церемонией с почестями, сопровождаемой трубами герольдов армии США», — говорится в сообщении Белого дома.

Затем национальные гимны обеих стран исполнит оркестр морской пехоты США The President’s Own, а батарея президентского салюта произведёт 21 залп.

Как сообщили в Белом доме, после инспекции войск с участием Файфского и Драмского корпусов армии США президент выступит с речью на Южной лужайке.

После этого он и первая леди вместе с монархами пройдут на балкон Голубой комнаты, где примут участие в церемонии смотра 300 военнослужащих США. В мероприятии также будут задействованы почти 500 представителей всех шести видов вооружённых сил страны, что станет уникальным событием для государственных визитов.

Кроме того, после церемонии прибытия британский король и королева подпишутся в книге гостей Белого дома и примут участие в официальном обмене подарками с президентом и первой леди в Голубой комнате.

В Крестовом зале государственного этажа состоится встреча делегаций обеих стран.

«После этих встреч пары направятся в Овальный кабинет, где президент и его величество проведут двусторонние переговоры. Первая леди и её величество будут следовать отдельной программе», — сообщили в пресс-службе.

Далее первая леди США и королева Камилла присоединятся к американским студентам на межкультурном образовательном мероприятии в теннисном павильоне Белого дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]