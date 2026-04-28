У Вроцлаві двоє поляків нанесли 14 ножових поранень українцю під час оформлення купівлі-продажу авто

Фото: inpoland

У польському Вроцлаві двоє поляків завдали ножових поранень українцю під час спроби продажу автомобіля. Про це повідомляє інформаційний портал InPoland.

За даними видання, 26 квітня у центрі Вроцлава 32-річний українець Дмитро отримав 14 ножових поранень від чоловіків, які за кілька годин до нападу виявили інтерес до купівлі його автомобіля.

Чоловік виставив авто на продаж, і на огляд прийшли двоє потенційних покупців. Після огляду транспортного засобу вони заявили, що їх усе влаштовує, після чого українець поїхав додому за документами.

За словами постраждалого, з самого початку поведінка покупців здавалася дивною. Згодом вони попросили підвезти їх до банкомата для зняття готівки.

Однак у жодному з приблизно 15 банкоматів, до яких вони заїжджали, зняти кошти не вдалося. Після цього чоловіки попросили заїхати до магазину Żabka, але і там, як вони пояснили, не змогли отримати гроші через чергу.

Коли Дмитро вже почав оформлювати договір купівлі-продажу, нападники раптово атакували його з ножем. Чоловік встиг відстебнути ремінь безпеки та вибігти з автомобіля, після чого почав кликати на допомогу.

Загалом йому завдали 14 ножових поранень.

Після нападу чоловіки втекли. Під час втечі один із них загубив телефон, який підняв постраждалий. Дмитро зв’язався зі своєю дівчиною та домовився про зустріч на автозаправній станції, куди також викликали поліцію і швидку.

Українець самостійно дістався до АЗС, де йому надали першу допомогу інші громадяни України. Він встиг розповісти поліції обставини нападу, однак у кареті швидкої втратив свідомість.

Медики надали необхідну допомогу та наклали понад 50 швів. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.

Правоохоронці затримали нападників.

