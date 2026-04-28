Во Вроцлаве двое поляков нанесли 14 ножевых ранений украинцу во время оформления сделки купли-продажи автомобиля

В польском Вроцлаве двое поляков нанесли ножевые ранения украинцу во время попытки продажи автомобиля. Об этом сообщает информационный портал InPoland.

По данным издания, 26 апреля в центре Вроцлава 32-летний украинец Дмитрий получил 14 ножевых ранений от мужчин, которые за несколько часов до нападения проявили интерес к покупке его автомобиля.

Мужчина выставил авто на продажу, и на осмотр пришли двое потенциальных покупателей. После осмотра транспортного средства они заявили, что их все устраивает, после чего украинец поехал домой за документами.

По словам пострадавшего, с самого начала поведение покупателей казалось странным. Впоследствии они попросили подвезти их к банкомату для снятия наличных.

Однако ни в одном из примерно 15 банкоматов, к которым они заезжали, снять средства не удалось. После этого мужчины попросили заехать в магазин Żabka, но и там, как они объяснили, не смогли получить деньги из-за очереди.

Когда Дмитрий уже начал оформлять договор купли-продажи, нападавшие внезапно атаковали его с ножом. Мужчина успел отстегнуть ремень безопасности и выбежать из автомобиля, после чего начал звать на помощь.

Всего ему нанесли 14 ножевых ранений.

После нападения мужчины скрылись. Во время бегства один из них уронил телефон, который поднял пострадавший. Дмитрий связался со своей девушкой и договорился о встрече на автозаправочной станции, куда также вызвали полицию и скорую помощь.

Украинец самостоятельно добрался до АЗС, где ему оказали первую помощь другие граждане Украины. Он успел рассказать полиции об обстоятельствах нападения, однако в машине скорой помощи потерял сознание.

Медики оказали необходимую помощь и наложили более 50 швов. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.

Правоохранители задержали нападавших.

