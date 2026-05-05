Британія запровадила санкції проти 35 осіб за вербування мігрантів на війну та виробництво дронів у РФ

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 35 осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів та іноземців, які потім беруть участь у виробництві дронів на російських підприємствах чи їх відправляють на війну проти України. Про це йдеться у повідомленні британського уряду.

Як зазначається, мережі, проти яких запроваджено обмеження, вербували іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, і або "відправляли їх на передову як гарматне м’ясо, або змушували працювати на заводах".

"Це, зокрема, стосується таких схем, як російська програма "Алабуга Старт" з виробництва дронів на підприємстві, на яке наклала санкції Велика Британія", – йдеться у пресрелізі.

До санкційного переліку також потрапили фізичні та юридичні особи з третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю, які відповідають за постачання до РФ компонентів для БпЛА та інших критично важливих військових товарів.

Зокрема під обмеження потрапив Павло Нікітін, чия компанія розробляє російський ударний дрон VT-40, який армія РФ використовує під час атак на Україну.

Також під санкції потрапили троє осіб, які залучають людей до війни проти України на боці російських військ. Серед них, зокрема, Поліна Азарних, яка, за твердженням британського уряду, сприяла перевезенню людей із таких країн, як Єгипет, Ірак, Кот-д’Івуар, Нігерія, Марокко, Сирія та Ємен до РФ, звідки їх потім відправляли на передову в Україну.

