Британия ввела санкции против 35 человек за вербовку мигрантов на войну и производство дронов в РФ

14:29, 5 мая 2026
Правительство Великобритании ввело санкции против 35 человек и организаций, которые вербовали иностранцев для участия в войне против Украины и работы на российских предприятиях по производству дронов.
Правительство Великобритании ввело санкции против 35 человек и организаций, причастных к вербовке мигрантов и иностранцев, которые затем участвуют в производстве дронов на российских предприятиях или их отправляют на войну против Украины. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Как отмечается, сети, против которых введены ограничения, вербовали иностранных искавших лучшей жизни иностранных мигрантов и либо "отправляли их на передовую как пушечное мясо, либо заставляли работать на заводах".

"Это, в частности, касается таких схем, как российская программа "Алабуга Старт" по производству дронов на предприятии, на которое наложила санкции Великобритания", – говорится в прессрелизе.

В санкционный перечень также попали физические и юридические лица из третьих стран, в частности Таиланда и Китая, которые отвечают за поставку в РФ компонентов для БПЛА и других критически важных военных товаров.

В частности, под ограничение попал Павел Никитин, чья компания разрабатывает российский ударный дрон VT-40, который армия РФ использует во время атак на Украину.

Также под санкции попали три человека, которые привлекают людей к войне против Украины на стороне российских войск. Среди них, в частности, Полина Азарных, которая, по утверждению британского правительства, способствовала перевозке людей из таких стран как Египет, Ирак, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Марокко, Сирия и Йемен в РФ, откуда их затем отправляли на передовую в Украину.

