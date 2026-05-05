Британия ввела санкции против 35 человек за вербовку мигрантов на войну и производство дронов в РФ

Правительство Великобритании ввело санкции против 35 человек и организаций, которые вербовали иностранцев для участия в войне против Украины и работы на российских предприятиях по производству дронов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Великобритании ввело санкции против 35 человек и организаций, причастных к вербовке мигрантов и иностранцев, которые затем участвуют в производстве дронов на российских предприятиях или их отправляют на войну против Украины. Об этом говорится в сообщении британского правительства.

Как отмечается, сети, против которых введены ограничения, вербовали иностранных искавших лучшей жизни иностранных мигрантов и либо "отправляли их на передовую как пушечное мясо, либо заставляли работать на заводах".

"Это, в частности, касается таких схем, как российская программа "Алабуга Старт" по производству дронов на предприятии, на которое наложила санкции Великобритания", – говорится в прессрелизе.

В санкционный перечень также попали физические и юридические лица из третьих стран, в частности Таиланда и Китая, которые отвечают за поставку в РФ компонентов для БПЛА и других критически важных военных товаров.

В частности, под ограничение попал Павел Никитин, чья компания разрабатывает российский ударный дрон VT-40, который армия РФ использует во время атак на Украину.

Также под санкции попали три человека, которые привлекают людей к войне против Украины на стороне российских войск. Среди них, в частности, Полина Азарных, которая, по утверждению британского правительства, способствовала перевозке людей из таких стран как Египет, Ирак, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Марокко, Сирия и Йемен в РФ, откуда их затем отправляли на передовую в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.