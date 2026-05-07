Tesla відкликає понад 218 тисяч автомобілів через проблему з камерою заднього виду

22:36, 7 травня 2026
Незважаючи на те, що несправність усувається за допомогою оновлення програмного забезпечення, це все одно передбачає відкликання.
Фото: Prometheus / Unsplash
Компанія Tesla відкликає 218 868 автомобілів у США через затримку зображення з камери заднього виду, що може підвищувати ризик дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

У регулятора зазначили, що у частини автомобілів дисплей камери заднього виду може із затримкою відображати зображення під час перемикання на задню передачу, що знижує видимість для водія.

Відкликання стосується певних автомобілів Model 3, Model Y, Model S та Model X, йдеться у повідомленні.

Tesla вже випустила програмне оновлення «по повітрю» (over-the-air), яке має усунути виявлену проблему.

Незважаючи на те, що несправність усувається за допомогою оновлення програмного забезпечення, це все одно передбачає відкликання. У США такі випадки підпадають під вимоги NHTSA, оскільки йдеться про дефект, який може вплинути на безпеку руху.

Раніше NHTSA також закрило інше розслідування щодо приблизно 2,6 млн автомобілів Tesla, яке стосувалося функції дистанційного переміщення авто, після встановлення, що інциденти були пов’язані лише з рухом на низькій швидкості.

