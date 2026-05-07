Tesla отзывает более 218 тысяч автомобилей из-за проблемы с камерой заднего вида

Фото: Prometheus / Unsplash

Компания Tesla отзывает 218 868 автомобилей в США из-за задержки изображения с камеры заднего вида, что может повышать риск дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В регуляторе отметили, что у части автомобилей дисплей камеры заднего вида может с задержкой отображать изображение при включении задней передачи, что снижает видимость для водителя.

Отзыв касается некоторых автомобилей Model 3, Model Y, Model S и Model X, говорится в сообщении.

Tesla уже выпустила программное обновление «по воздуху» (over-the-air), которое должно устранить выявленную проблему.

Несмотря на то, что неисправность устраняется посредством обновления программного обеспечения, это все равно подразумевает отзыв. В США такие случаи подпадают под требования NHTSA, поскольку речь идет о дефекте, который может повлиять на безопасность движения.

Ранее NHTSA также закрыла другое расследование в отношении примерно 2,6 млн автомобилей Tesla, которое касалось функции дистанционного перемещения авто, после того как было установлено, что инциденты были связаны только с движением на низкой скорости.

