Єврокомісія хоче викорінити бідність у ЄС до 2050 року, але план не має окремого бюджету

Фото: Mihály Köles / Unsplash

Віцепрезидентка Європейської комісії Роксана Мінцату заявила, що ЄС прагне викорінити бідність упродовж наступних 25 років. Про це вона сказала в інтерв’ю, пише Euronews.

Її заява пролунала після представлення першої в історії ЄС стратегії боротьби з бідністю, яка передбачає зменшення крайньої бідності та соціального відчуження до 2050 року. При цьому документ базується переважно на рекомендаціях і кращих практиках для держав-членів.

За даними Єврокомісії, нині близько 92,7 мільйона людей у 27 країнах ЄС перебувають під ризиком бідності або соціального відчуження — це майже кожен п’ятий європеєць.

Мінцату визнала, що досягнення поставлених цілей є складним завданням і досить амбітним завданням. Вона нагадала, що ЄС далекий від проміжної мети на 2030 рік — вивести з бідності щонайменше 15 мільйонів людей.

«Ми змогли допомогти лише близько 3,7 мільйона європейців», — сказала вона.

Вона також попередила, що економічне навантаження може посилитися через конфлікт на Близькому Сході і енергетичну кризу.

«Ця цифра в 93 мільйони [людей під ризиком бідності] може стати вищою за кілька місяців або за дуже короткий час», — сказала Мінцату.

Стратегія Єврокомісії передбачає заходи у різних сферах — від підтримки дітей із малозабезпечених сімей до розвитку доступного житла та програм зайнятості. Окремо увага приділяється соціальній підтримці людей похилого віку.

Однак план не має спеціального бюджету для своєї реалізації. Комісія вважає, що ЄС уже надає значне фінансування для боротьби з бідністю, зокрема 50,2 млрд євро з Європейського соціального фонду плюс на соціальне включення та матеріальне позбавлення, а також 100 млрд євро на соціальну політику, передбачені в наступному багаторічному бюджеті.

Серед ініціатив — пілотний проєкт «картки гарантії для дітей». Це цифровий інструмент, який має допомогти виявляти дітей у складних умовах та забезпечувати їм доступ до базових послуг, включно з медициною.

Також стратегія передбачає заходи проти безпритульності, зокрема механізми раннього попередження, консультації щодо боргів, щоб уникнути ситуацій, коли людей виселяють. Також розглядають підтримку доступної довгострокової оренди для орендодавців.

Водночас низка неурядових організацій розкритикувала план за відсутність конкретних законодавчих механізмів, які, на їхню думку, необхідні для досягнення заявлених цілей.

