  В мире

Еврокомиссия хочет искоренить бедность в ЕС к 2050 году, но план не имеет отдельного бюджета

20:35, 7 мая 2026
По данным Еврокомиссии, сейчас около 92,7 миллиона человек в 27 странах ЕС находятся под риском бедности или социального отчуждения — это почти каждый пятый европеец.
Фото: Mihály Köles / Unsplash
Вице-президент Европейской комиссии Роксана Минцату заявила, что ЕС стремится искоренить бедность в течение следующих 25 лет. Об этом она сказала в интервью, пишет Euronews.

Ее заявление прозвучало после представления первой в истории ЕС стратегии борьбы с бедностью, которая предусматривает сокращение крайней бедности и социального отчуждения к 2050 году. При этом документ основан преимущественно на рекомендациях и лучших практиках для государств-членов.

Минцату признала, что достижение поставленных целей является сложной и достаточно амбициозной задачей. Она напомнила, что ЕС далек от промежуточной цели на 2030 год — вывести из бедности как минимум 15 миллионов человек.

«Мы смогли помочь лишь около 3,7 миллиона европейцев», — сказала она.

Она также предупредила, что экономическая нагрузка может усилиться из-за конфликта на Ближнем Востоке и энергетического кризиса.

«Эта цифра в 93 миллиона [людей под риском бедности] может стать выше в ближайшие месяцы или в очень короткий срок», — сказала Минцату.

Стратегия Еврокомиссии предусматривает меры в различных сферах — от поддержки детей из малообеспеченных семей до развития доступного жилья и программ занятости. Отдельное внимание уделяется социальной поддержке пожилых людей.

Однако план не имеет специального бюджета для своей реализации. В Комиссии считают, что ЕС уже предоставляет значительное финансирование для борьбы с бедностью, в частности 50,2 млрд евро из Европейского социального фонда плюс на социальную интеграцию и материальную депривацию, а также 100 млрд евро на социальную политику, предусмотренные в следующем многолетнем бюджете.

Среди инициатив — пилотный проект «карты гарантии для детей». Это цифровой инструмент, который должен помочь выявлять детей в сложных условиях и обеспечивать им доступ к базовым услугам, включая медицину.

Также стратегия предусматривает меры против бездомности, включая механизмы раннего предупреждения, консультации по долгам, чтобы избежать ситуаций, когда людей выселяют. Также рассматривается поддержка доступной долгосрочной аренды для арендодателей.

В то же время ряд неправительственных организаций раскритиковал план за отсутствие конкретных законодательных механизмов, которые, по их мнению, необходимы для достижения заявленных целей.

ЕС Европа Еврокомиссия

