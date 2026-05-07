  1. У світі

Meta просить суд скасувати рішення про залежність підлітків від соцмереж

20:46, 7 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанія оскаржує рішення, яке поклало на неї відповідальність за депресію користувачки, і наполягає на захисті за федеральним законом США.
Meta просить суд скасувати рішення про залежність підлітків від соцмереж
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta звернулася до суду Лос-Анджелеса з вимогою скасувати рішення присяжних у справі, що стосується впливу соціальних мереж на психічне здоров’я підлітків і молоді. Про це повідомляє Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Meta Platforms (META.O) попросила суддю, який веде справу, анулювати вердикт присяжних, що визнав компанію відповідальною за депресію жінки в межах гучного процесу щодо можливого негативного впливу її платформ. Позивачі стверджували, що сервіси були спроєктовані таким чином, щоб викликати залежність у користувачів.

У поданні, яке було оформлене в понеділок і оприлюднене в середу, Meta просить або ухвалити рішення на її користь, або призначити новий судовий розгляд.

У березні присяжні дійшли висновку, що Meta та компанія Google (GOOGL.O) — материнська структура YouTube — проявили недбалість у розробці своїх платформ і не попередили користувачів про можливі ризики. Присяжні присудили компенсацію: 4,2 мільйона доларів з Meta та 1,8 мільйона доларів з Google.

Google заявив, що також має намір оскаржити рішення та подаватиме клопотання про скасування вироку або проведення нового розгляду. Серед відповідачів у справі також були Snap (SNAP.N) і TikTok, однак вони врегулювали позови до початку судового процесу.

Meta у своїй позиції наполягає, що позов має бути відхилений на підставі розділу 230 Закону про пристойність у комунікаціях США, який зазвичай звільняє онлайн-платформи від відповідальності за контент, створений користувачами. Компанія стверджує, що надані в суді докази пов’язують проблеми психічного здоров’я позивачки не з функціями платформи, такими як автопрокрутка чи алгоритми стрічки, а з контентом, який вона переглядала.

Подібні позови проти Meta, YouTube та інших соцмереж розглядаються у тисячах справ у федеральних і штатних судах США. Позивачі — окремі користувачі, родини, а також школи та штати — заявляють, що платформи навмисно проєктувалися як такі, що викликають залежність і сприяють кризі психічного здоров’я серед молоді.

Справу в Лос-Анджелесі розглядають як одну з орієнтирних, яка може вплинути на подальшу практику врегулювання інших аналогічних позовів.

Судді нижчих інстанцій здебільшого відхиляли аргументи компаній про застосування розділу 230 як підстави для захисту від позовів. Водночас експерти зазначають, що тлумачення цього закону може мати суттєві наслідки для інтернет-компаній і стати ключовим питанням у подальших апеляціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Meta

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Комісія маркетплейса — більше не порушення: роз’яснення Мінфіну

Міністерство фінансів офіційно підтвердило, що утримання маркетплейсом винагороди за послуги під час виплати коштів продавцю не є порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Обвинувачені зможуть вимагати компенсацію за незаконне переслідування через суд: до КПК готують зміни

Новий законопроєкт передбачає уточнення процесуальних прав сторін у справах, що відкриваються за заявою потерпілого.

Порушення санкцій намагаються криміналізувати: законопроєкт майже готовий до другого читання

Депутати не відмовилися від планів запровадити кримінальну відповідальність за обхід санкцій.

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]