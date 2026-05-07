Meta просить суд скасувати рішення про залежність підлітків від соцмереж

Компанія оскаржує рішення, яке поклало на неї відповідальність за депресію користувачки, і наполягає на захисті за федеральним законом США.

Фото: Depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Компанія Meta звернулася до суду Лос-Анджелеса з вимогою скасувати рішення присяжних у справі, що стосується впливу соціальних мереж на психічне здоров’я підлітків і молоді. Про це повідомляє Reuters.

Meta Platforms (META.O) попросила суддю, який веде справу, анулювати вердикт присяжних, що визнав компанію відповідальною за депресію жінки в межах гучного процесу щодо можливого негативного впливу її платформ. Позивачі стверджували, що сервіси були спроєктовані таким чином, щоб викликати залежність у користувачів.

У поданні, яке було оформлене в понеділок і оприлюднене в середу, Meta просить або ухвалити рішення на її користь, або призначити новий судовий розгляд.

У березні присяжні дійшли висновку, що Meta та компанія Google (GOOGL.O) — материнська структура YouTube — проявили недбалість у розробці своїх платформ і не попередили користувачів про можливі ризики. Присяжні присудили компенсацію: 4,2 мільйона доларів з Meta та 1,8 мільйона доларів з Google.

Google заявив, що також має намір оскаржити рішення та подаватиме клопотання про скасування вироку або проведення нового розгляду. Серед відповідачів у справі також були Snap (SNAP.N) і TikTok, однак вони врегулювали позови до початку судового процесу.

Meta у своїй позиції наполягає, що позов має бути відхилений на підставі розділу 230 Закону про пристойність у комунікаціях США, який зазвичай звільняє онлайн-платформи від відповідальності за контент, створений користувачами. Компанія стверджує, що надані в суді докази пов’язують проблеми психічного здоров’я позивачки не з функціями платформи, такими як автопрокрутка чи алгоритми стрічки, а з контентом, який вона переглядала.

Подібні позови проти Meta, YouTube та інших соцмереж розглядаються у тисячах справ у федеральних і штатних судах США. Позивачі — окремі користувачі, родини, а також школи та штати — заявляють, що платформи навмисно проєктувалися як такі, що викликають залежність і сприяють кризі психічного здоров’я серед молоді.

Справу в Лос-Анджелесі розглядають як одну з орієнтирних, яка може вплинути на подальшу практику врегулювання інших аналогічних позовів.

Судді нижчих інстанцій здебільшого відхиляли аргументи компаній про застосування розділу 230 як підстави для захисту від позовів. Водночас експерти зазначають, що тлумачення цього закону може мати суттєві наслідки для інтернет-компаній і стати ключовим питанням у подальших апеляціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.