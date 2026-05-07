Meta просит суд отменить решение о зависимости подростков от социальных сетей

Компания оспаривает решение, возложившее на неё ответственность за депрессию пользовательницы, и настаивает на защите в соответствии с федеральным законодательством США.

Фото: Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta обратилась в суд Лос-Анджелеса с требованием отменить решение присяжных по делу, касающемуся влияния социальных сетей на психическое здоровье подростков и молодежи. Об этом сообщает Reuters.

Meta Platforms (META.O) попросила судью, ведущего дело, аннулировать вердикт присяжных, признавший компанию ответственной за депрессию женщины в рамках громкого процесса о возможном негативном влиянии ее платформ. Истцы утверждали, что сервисы были спроектированы таким образом, чтобы вызывать зависимость у пользователей.

В ходатайстве, которое было подано в понедельник и обнародовано в среду, Meta просит либо вынести решение в ее пользу, либо назначить новое судебное разбирательство.

В марте присяжные пришли к выводу, что Meta и компания Google (GOOGL.O) — материнская структура YouTube — проявили халатность при разработке своих платформ и не предупредили пользователей о возможных рисках. Присяжные присудили компенсацию: 4,2 миллиона долларов от Meta и 1,8 миллиона долларов от Google.

Google заявил, что также намерен обжаловать решение и будет подавать ходатайство об отмене приговора или проведении нового разбирательства. Среди ответчиков по делу также были Snap (SNAP.N) и TikTok, однако они урегулировали иски до начала судебного процесса.

Meta в своей позиции настаивает на том, что иск должен быть отклонен на основании раздела 230 Закона о пристойности в коммуникациях США, который обычно освобождает онлайн-платформы от ответственности за контент, созданный пользователями. Компания утверждает, что представленные в суде доказательства связывают проблемы психического здоровья истицы не с функциями платформы, такими как автопрокрутка или алгоритмы ленты, а с контентом, который она просматривала.

Подобные иски против Meta, YouTube и других социальных сетей рассматриваются в тысячах дел в федеральных и штатных судах США. Истцы — отдельные пользователи, семьи, а также школы и штаты — заявляют, что платформы намеренно проектировались как вызывающие зависимость и способствующие кризису психического здоровья среди молодежи.

Дело в Лос-Анджелесе рассматривается как одно из ориентировочных, которое может повлиять на дальнейшую практику урегулирования других аналогичных исков.

Судьи нижестоящих инстанций в большинстве случаев отклоняли аргументы компаний о применении раздела 230 в качестве основания для защиты от исков. В то же время эксперты отмечают, что толкование этого закона может иметь существенные последствия для интернет-компаний и стать ключевым вопросом в дальнейших апелляциях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.