Де у світі найкращий рівень життя при середній зарплаті: Топ-10 країн

Люксембург, Бельгія та Нідерланди очолили рейтинг країн із найвищою реальною купівельною спроможністю зарплат.

Розмір зарплати не завжди означає високий рівень життя, адже багато залежить від цін у країні проживання. В одних державах навіть середній дохід дозволяє комфортно жити та заощаджувати, тоді як в інших значна частина заробітку йде на житло, продукти й базові витрати. Найкращі показники реальної купівельної спроможності продемонстрували Люксембург, Бельгія та Нідерланди.

Під час дослідження враховували не лише розмір зарплат, а й місцеві ціни на житло, продукти, транспорт та послуги. Це дозволило визначити, скільки насправді можуть собі дозволити жителі різних країн за свою середню зарплату.

Топ-10 країн за купівельною спроможністю середньої місячної зарплати:

Люксембург — 9 300 доларів; Бельгія — 8 300 доларів; Нідерланди — 7 200 доларів; Австрія — 6 800 доларів; США — 6 300 доларів; Фінляндія — 6 300 доларів; Норвегія — 5 800 доларів; Данія — 5 500 доларів; Ірландія — 5 400 доларів; Італія — 5 300 доларів.

Одним із найбільш несподіваних результатів стала Швейцарія. Попри одні з найвищих зарплат у світі, після врахування вартості життя країна отримала показник лише 4 683 долари. Причина — дуже дорогі житло, послуги та повсякденні витрати, пише видання Visual Capitalist.

Дослідження показало, що різниця у реальному рівні життя між країнами залишається суттєвою. У державах-лідерах працівники можуть дозволити собі майже втричі більше, ніж жителі країн із нижчих позицій рейтингу, зокрема Греції та Франції.

