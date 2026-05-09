Где в мире самый лучший уровень жизни при средней зарплате: Топ-10 стран

Люксембург, Бельгия и Нидерланды возглавили рейтинг стран с высокой реальной покупательной способностью зарплат.

Размер зарплаты не всегда означает высокий уровень жизни, ведь многое зависит от цен в стране проживания. В одних государствах даже средний доход позволяет комфортно жить и откладывать деньги, тогда как в других значительная часть заработка уходит на жильё, продукты и базовые расходы. Лучшие показатели реальной покупательной способности продемонстрировали Люксембург, Бельгия и Нидерланды.

Во время исследования учитывали не только размер зарплат, но и местные цены на жильё, продукты, транспорт и услуги. Это позволило определить, сколько на самом деле могут себе позволить жители разных стран на свою среднюю зарплату.

Топ-10 стран по покупательной способности средней месячной зарплаты:

Люксембург — 9 300 долларов;

Бельгия — 8 300 долларов;

Нидерланды — 7 200 долларов;

Австрия — 6 800 долларов;

США — 6 300 долларов;

Финляндия — 6 300 долларов;

Норвегия — 5 800 долларов;

Дания — 5 500 долларов;

Ирландия — 5 400 долларов;

Италия — 5 300 долларов.

Одним из самых неожиданных результатов стала Швейцария. Несмотря на одни из самых высоких зарплат в мире, после учёта стоимости жизни страна получила показатель лишь 4 683 доллара. Причина — очень дорогое жильё, услуги и повседневные расходы, пишет издание Visual Capitalist.

Исследование показало, что разница в реальном уровнежизни между странами остаётся существенной. В государствах-лидерах работники могут позволить себе почти втрое больше, чем жители стран из нижней части рейтинга, в частности Греции и Франции.

