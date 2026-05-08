Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В деле № 164/1008/25 от 29 апреля 2026 года Верховный Суд в составе Кассационного уголовного суда рассмотрел вопрос обязанности суда и стороны обвинения проверять вменяемость лица при наличии данных о психическом расстройстве.

В условиях военного времени эта проблема приобретает особую актуальность из-за увеличения количества уголовных производств, в которых фигурируют лица с психическими расстройствами, в частности связанными с боевыми травмами и посттравматическим стрессовым расстройством.

Обстоятельства дела

Районный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 126 УК Украины.

Суд установил, что обвиняемый в жилом доме по месту проживания во время конфликта с матерью нанёс ей три удара ладонью в грудную клетку, причинив физическую боль без телесных повреждений.

Местный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 850 грн и определил самостоятельное исполнение предыдущего приговора городского суда, которым обвиняемый был осуждён к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.

Впоследствии апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и применил правила совокупности приговоров. К штрафу было присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору, вследствие чего было назначено окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы и штрафа 850 грн.

Представитель потерпевшей в кассационной жалобе указывал, что суды не обратили внимания на психическое состояние осуждённого. В частности, в материалах дела содержались данные о нахождении последнего на учёте у психиатра с диагнозом F43.2 — расстройство адаптации, а также информация об установлении ему диагноза F43.1 — посттравматическое стрессовое расстройство с эмоционально-волевой неустойчивостью.

По мнению кассатора, при таких обстоятельствах назначение судебно-психиатрической экспертизы было обязательным, поскольку эти данные могли свидетельствовать о невменяемости или ограниченной вменяемости лица и влиять на назначение наказания.

Прокурор в уголовном производстве подала возражения, в которых просила кассационную жалобу представителя потерпевшей оставить без удовлетворения, а обжалованное судебное решение — без изменения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд посчитал обоснованными доводы представителя потерпевшей в кассационной жалобе о том, что суды оставили без внимания имеющиеся в деле данные о психическом состоянии осуждённого, которые, по убеждению кассатора, вызывают сомнение в его вменяемости и должны были быть тщательно проверены во время судебного разбирательства.

Суд напомнил, что ч. 2 ст. 19 УК установлено, что не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния, предусмотренного этим Кодексом, находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать свои действия (бездействие) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики. К такому лицу по решению суда могут быть применены принудительные меры медицинского характера.

Согласно положениям ст. 20 УК подлежит уголовной ответственности лицо, признанное судом ограниченно вменяемым, то есть такое, которое во время совершения уголовного правонарушения из-за имеющегося у него психического расстройства не было способно в полной мере осознавать свои действия (бездействие) и (или) руководить ими. Признание лица ограниченно вменяемым учитывается судом при назначении наказания и может быть основанием для применения принудительных мер медицинского характера.

Следовательно, системное толкование указанных выше норм свидетельствует о том, что невменяемое лицо не подлежит уголовной ответственности, а лицо с ограниченной вменяемостью подлежит привлечению к уголовной ответственности. Однако факт признания его ограниченно вменяемым обязывает суд учитывать это обстоятельство при назначении наказания.

ВС подчеркнул, что невменяемость или ограниченная вменяемость являются юридическими понятиями, поэтому вывод о возможности применения к лицу положений ст. 19 или ст. 20 УК в конкретном производстве делает суд, опираясь на результаты судебно-психиатрической экспертизы.

В этом контексте Суд отметил, что согласно предписаниям ст. 2 УПК задачами уголовного производства, помимо прочего, являются обеспечение быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства с тем, чтобы ни один невиновный не был обвинён или осуждён, ни одно лицо не было подвергнуто необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому участнику уголовного производства была применена надлежащая правовая процедура.

Коллегия судей обратила внимание на то, что согласно предписаниям п. 1 ч. 1 ст. 509 УПК следователь, дознаватель, прокурор обязаны привлечь эксперта (экспертов) для проведения психиатрической экспертизы в случае, если во время уголовного производства будут установлены обстоятельства, дающие основания полагать, что лицо во время совершения общественно опасного деяния находилось в невменяемом или ограниченно вменяемом состоянии либо совершило уголовное правонарушение во вменяемом состоянии, но после его совершения заболело психической болезнью, которая лишает его возможности осознавать свои действия или руководить ими.

Такими обстоятельствами, в частности, является наличие согласно медицинскому документу у лица расстройства психической деятельности или психического заболевания.

Кроме того, согласно п. 2 ч. 2 ст. 332 УПК суд вправе своим определением поручить проведение экспертизы экспертному учреждению, эксперту или экспертам независимо от наличия ходатайства, если во время судебного разбирательства возникли основания, предусмотренные ч. 2 ст. 509 этого Кодекса.

Следовательно, по смыслу приведённых выше положений УПК, в случае необходимости осуществления длительного наблюдения и исследования лица, независимо от наличия ходатайства, суд своим определением может поручить проведение стационарной психиатрической экспертизы.

По убеждению Суда, действующие нормы не исключают возможности суда по собственной инициативе назначать психиатрическую экспертизу. Такое решение является оправданным, если оно необходимо для выяснения важных обстоятельств дела, в частности в случаях, когда орган досудебного расследования вопреки требованиям ч. 1 ст. 509 УПК не провёл такую экспертизу своевременно.

Верховный Суд обратил внимание, что в материалах производства содержался письменный ответ медицинского учреждения о нахождении обвиняемого на учёте у психиатра с диагнозом F 43.2, а этот документ был приобщён прокурором и исследован судом.

Также не были учтены показания самого обвиняемого, который, хотя и признавал виновность в совершённом деянии, однако во время допроса указывал, что на момент причинения побоев своей матери был неадекватным. Суд никоим образом не выяснил, не связана ли такая его поведение во время совершения инкриминируемого ему деяния, в частности, с его психическим расстройством.

То есть в данном конкретном уголовном производстве суд надлежащим образом не проверил наличие признаков одного из обязательных элементов состава уголовного правонарушения — субъекта, а также в связи с этим не удостоверился в обстоятельствах, подлежащих доказыванию, в частности предусмотренных пунктами 2, 4 ч. 1 ст. 91 УПК (виновность обвиняемого в совершении уголовного правонарушения; обстоятельства, характеризующие его личность), установление которых имеет существенное значение для принятия законного, обоснованного и справедливого судебного решения.

При этом Суд отметил, что даже рассмотрение дела в упрощённом порядке в соответствии с ч. 3 ст. 349 УПК не освобождает суд от обязанности установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Таким образом, оценивая обстоятельства конкретного производства, Верховный Суд пришёл к выводу, что суды фактически не проверили вопрос вменяемости осуждённого, а потому отменил приговор апелляционного суда и назначил новое апелляционное рассмотрение.

Суд сформулировал важную правовую позицию о том, что наличие в материалах уголовного производства медицинских данных о психическом расстройстве лица обязывает орган досудебного расследования и суд проверить вопрос вменяемости путём назначения судебно-психиатрической экспертизы.

Игнорирование данных о психическом состоянии человека может привести к тому, что суд примет решение без полного понимания всех обстоятельств дела и реального состояния лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

«Судебно-юридическая газета» ранее уже обращала внимание на тему посттравматического стрессового расстройства, его симптомов и методов лечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.