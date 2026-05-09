Военнослужащий через суд добился перерасчета выплат и индексации денежного довольствия за 2016–2018 годы

Пятый апелляционный административный суд рассмотрел апелляционную жалобу военнослужащего на решение Одесского окружного административного суда по делу № 420/26939/24 относительно начисления и выплаты индексации денежного обеспечения, ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №889, а также денежной помощи на оздоровление.

Коллегия судей пришла к выводу о наличии правовых оснований для учета индексации денежного обеспечения при расчете ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения, поскольку неучет такой индексации привел к выплате военнослужащему денежного обеспечения в обесцененном размере.

Суть дела

Истец проходил военную службу в воинской части, которая в разные периоды находилась на финансовом обеспечении других воинских частей. В июле 2024 года он был исключен из списков личного состава в связи с переводом в другую воинскую часть.

В иске военнослужащий указывал, что в период прохождения службы с сентября 2016 года по февраль 2018 года ему не в полном объеме начислялось и выплачивалось денежное обеспечение, поскольку индексация проводилась без применения базового месяца — января 2008 года. Кроме того, по его мнению, это повлияло на размер других выплат, в частности ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2010 года №889, а также денежной помощи на оздоровление за 2016–2017 годы.

Истец просил признать противоправным бездействие воинских частей относительно неначисления и невыплаты индексации денежного обеспечения, обязать провести соответствующие начисления и выплаты, а также осуществить перерасчет ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения и денежной помощи на оздоровление с учетом индексации и других составляющих денежного обеспечения.

Одесский окружной административный суд частично удовлетворил иск. Суд признал противоправным бездействие воинских частей относительно неначисления и невыплаты индексации денежного обеспечения с применением базового месяца январь 2008 года, а также относительно начисления и выплаты денежной помощи на оздоровление без учета ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения и индексации. В то же время суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований об учете индексации при расчете ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения, предусмотренного постановлением №889.

Не согласившись с таким отказом, истец подал апелляционную жалобу, в которой указал, что неначисление индексации привело к выплате дополнительного денежного вознаграждения в обесцененном размере, а потому индексация должна была учитываться в составе месячного денежного обеспечения при определении размера этой выплаты.

Позиция и выводы суда

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с Законом Украины «Об индексации денежных доходов населения» индексация является установленным законодательством механизмом повышения денежных доходов населения для компенсации удорожания потребительских товаров и услуг.

Коллегия судей подчеркнула, что индексация денежного обеспечения имеет систематический и ежемесячный характер, а ее правовая природа заключается в поддержании покупательной способности заработной платы и денежного обеспечения вследствие их обесценивания из-за инфляционных процессов.

Суд указал, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №1294 в состав денежного обеспечения военнослужащих входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, ежемесячные и единовременные дополнительные виды денежного обеспечения.

Также апелляционный суд обратил внимание, что постановлением Кабинета Министров Украины №889 было установлено ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение военнослужащим в размере, не превышающем месячное денежное обеспечение.

Коллегия судей пришла к выводу, что поскольку в спорный период военнослужащему не начислялась индексация, входящая в состав денежного обеспечения, то ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение фактически было выплачено в обесцененном размере.

Суд отметил, что неучет индексации при расчете денежного обеспечения приводит к выплате обесцененного денежного обеспечения, а потому начисление и выплата ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения без учета индексации нарушает права военнослужащего на надлежащее денежное обеспечение.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Пятый апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении исковых требований относительно учета индексации при расчете ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения и принял в этой части новое решение.

Суд признал противоправным бездействие воинской части относительно неучета индексации денежного обеспечения при расчете ежемесячного дополнительного денежного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №889, за период с 16 сентября 2016 года по 28 февраля 2018 года и обязал осущ

