Військовослужбовець через суд домігся перерахунку виплат та індексації грошового забезпечення за 2016–2018 роки

П’ятий апеляційний адмінсуд розглянув апеляційну скаргу військовослужбовця у справі щодо нарахування та виплати індексації грошового забезпечення, щомісячної додаткової грошової винагороди і допомоги на оздоровлення за 2016–2018 роки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

П’ятий апеляційний адміністративний суд розглянув апеляційну скаргу військовослужбовця на рішення Одеського окружного адміністративного суду у справі № 420/26939/24 щодо нарахування та виплати індексації грошового забезпечення, щомісячної додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України №889, а також грошової допомоги на оздоровлення.

Колегія суддів дійшла висновку про наявність правових підстав для врахування індексації грошового забезпечення при розрахунку щомісячної додаткової грошової винагороди, оскільки неврахування такої індексації призвело до виплати військовослужбовцю грошового забезпечення у знеціненому розмірі.

Суть справи

Позивач проходив військову службу у військовій частині, яка у різні періоди перебувала на фінансовому забезпеченні інших військових частин. У липні 2024 року його було виключено зі списків особового складу у зв’язку з переведенням до іншої військової частини.

У позові військовослужбовець зазначав, що в період проходження служби з вересня 2016 року по лютий 2018 року йому не у повному обсязі нараховувалося та виплачувалося грошове забезпечення, оскільки індексація проводилась без застосування базового місяця — січня 2008 року. Крім того, на його думку, це вплинуло на розмір інших виплат, зокрема щомісячної додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2010 року №889, а також грошової допомоги на оздоровлення за 2016–2017 роки.

Позивач просив визнати протиправною бездіяльність військових частин щодо ненарахування та невиплати індексації грошового забезпечення, зобов’язати провести відповідні нарахування та виплати, а також здійснити перерахунок щомісячної додаткової грошової винагороди і грошової допомоги на оздоровлення з урахуванням індексації та інших складових грошового забезпечення.

Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправною бездіяльність військових частин щодо ненарахування та невиплати індексації грошового забезпечення із застосуванням базового місяця січень 2008 року, а також щодо нарахування і виплати грошової допомоги на оздоровлення без урахування щомісячної додаткової грошової винагороди та індексації. Водночас суд першої інстанції відмовив у задоволенні вимог про врахування індексації під час розрахунку щомісячної додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою №889.

Не погодившись із такою відмовою, позивач подав апеляційну скаргу, в якій зазначив, що ненарахування індексації призвело до виплати додаткової грошової винагороди у знеціненому розмірі, а тому індексація мала враховуватися у складі місячного грошового забезпечення при визначенні розміру цієї виплати.

Позиція та висновки суду

Апеляційний суд зазначив, що відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексація є встановленим законодавством механізмом підвищення грошових доходів населення для компенсації подорожчання споживчих товарів і послуг.

Колегія суддів наголосила, що індексація грошового забезпечення має систематичний та щомісячний характер, а її правова природа полягає у підтриманні купівельної спроможності заробітної плати та грошового забезпечення внаслідок їх знецінення через інфляційні процеси.

Суд вказав, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1294 до складу грошового забезпечення військовослужбовців входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, щомісячні та одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Також апеляційний суд звернув увагу, що постановою Кабінету Міністрів України №889 була встановлена щомісячна додаткова грошова винагорода військовослужбовцям у розмірі, що не перевищує місячне грошове забезпечення.

Колегія суддів дійшла висновку, що оскільки у спірний період військовослужбовцю не нараховувалася індексація, яка входить до складу грошового забезпечення, то щомісячна додаткова грошова винагорода фактично була виплачена у знеціненому розмірі.

Суд зазначив, що неврахування індексації при обрахунку грошового забезпечення призводить до виплати знеціненого грошового забезпечення, а тому нарахування та виплата щомісячної додаткової грошової винагороди без урахування індексації порушує права військовослужбовця на належне грошове забезпечення.

За результатами розгляду апеляційної скарги П`ятий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні позовних вимог щодо врахування індексації при розрахунку щомісячної додаткової грошової винагороди та ухвалив у цій частині нове рішення.

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини щодо неврахування індексації грошового забезпечення під час розрахунку щомісячної додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України №889, за період з 16 вересня 2016 року по 28 лютого 2018 року та зобов’язав здійснити відповідне нарахування і виплату з урахуванням раніше виплачених сум.

В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.