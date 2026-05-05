КСУ признал незаконным продление содержания под стражей из-за «невозможности заседания»: анализ решения

Анализ Решения КСУ относительно продления срока содержания лица под стражей.

Фото: REUTERS

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Продление срока содержания лица под стражей на срок до двух месяцев «в случае невозможности проведения подготовительного судебного заседания» основывается не на доказательствах обстоятельств, необходимых для продления применения этой исключительной меры пресечения, а на обстоятельствах, препятствующих проведению подготовительного судебного заседания. Поэтому дальнейшее содержание лица под стражей при таких условиях имеет признаки произвольного ограничения его свободы и личной неприкосновенности. Об этом говорилось во время лекции, посвященной анализу Решения № 3-р(ІІ)/2026 по делу по конституционной жалобе Червинского Р. Г.

Статья 615 Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК) определяет особый режим уголовного производства в условиях военного положения. Согласно ее части пятой, которая была предметом конституционного контроля, «в случае невозможности проведения подготовительного судебного заседания избранная следственным судьей, руководителем органа прокуратуры в ходе досудебного расследования мера пресечения в виде содержания под стражей считается продленной до решения соответствующего вопроса в подготовительном судебном заседании, но не более чем на два месяца». Суд, исследовав этот вопрос, признал часть пятую статьи 615 УПК не соответствующей требованию юридической определенности как составляющей принципа верховенства права и, как следствие, противоречащей ряду норм Конституции Украины.

Участие в мероприятии приняли судьи, прокуроры, адвокаты, представители Национальной школы судей Украины, научных учреждений, а также преподаватели и студенты образовательных заведений. Основными докладчиками выступили судьи Конституционного Суда Украины Олег Первомайский (судья-докладчик по делу) и Галина Юровская.

В ходе лекции судьи изложили основные аргументы этого решения, подчеркнув следующее.

Лишение человека свободы, в частности при применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей, является наиболее ощутимой формой ограничения его конституционного права на свободу и личную неприкосновенность, поэтому в статье 29 Конституции Украины установлены усиленные гарантии защиты этого права от произвольного ограничения.

Судьи отметили, что, оценивая предписание части пятой статьи 615 УПК «в случае невозможности проведения подготовительного судебного заседания», КСУ акцентировал внимание на отсутствии в нем указания на обстоятельства, объективно препятствующие проведению подготовительного судебного заседания, либо критериев, при наличии которых суд установит факт невозможности проведения подготовительного судебного заседания в конкретном случае.

Принятие решения о продлении срока содержания лица под стражей до двух месяцев при таких условиях лишено четкого и понятного законодательного основания и предсказуемых последствий правоприменения. Суд учел свою предыдущую правовую позицию, изложенную в Решении от 18 июля 2024 года № 8-р(ІІ)/2024, где уже отмечалось, что законодательное регулирование вопроса продления срока содержания лица под стражей требует конкретизации понятия «невозможность судебного рассмотрения» непосредственно в контексте обстоятельств, вызванных полномасштабной вооруженной агрессией рф против Украины.

Судьи подчеркнули, что невозможность проведения подготовительного или иного судебного заседания по объективным причинам не должна влечь за собой продление применения такой меры пресечения, как содержание под стражей, на срок до двух месяцев без необходимости обеспечения своевременного рассмотрения судом доказательств обстоятельств, свидетельствующих о необходимости применения такой меры.

Законодательное регулирование продления срока содержания лица под стражей вследствие объективной невозможности проведения соответствующего судебного рассмотрения возможно в исключительных случаях, непосредственно обусловленных условиями военного положения. В таком случае законодатель должен предусмотреть такое регулирование, чтобы обеспечить надлежащее судебное рассмотрение вопроса содержания лица под стражей незамедлительно после устранения обстоятельств, которые этому препятствовали, но в любом случае в срок, не превышающий 72 часов.

Отдельное внимание в ходе лекции было уделено вопросу правоприменения в переходный период. Было подчеркнуто, что судьи судов системы судоустройства при рассмотрении дел уже учитывают решения КСУ № 8-р(ІІ)/2024 и № 3-р(ІІ)/2026. В то же время отмечено, что в указанных решениях КСУ отсрочил срок утраты силы неконституционных положений для предоставления возможности Верховной Раде Украины урегулировать уголовно-процессуальные отношения. При этом указано, что хотя срок утраты силы по предыдущему решению от 18 июля 2024 года уже истек, законодатель до сих пор не привел нормы УПК в соответствие с Конституцией Украины и решениями Конституционного Суда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.