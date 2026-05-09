У Вільнюсі чоловіка затримали через георгіївську стрічку: йому загрожує штраф

Поліція затримала чоловіка з георгіївською стрічкою біля Антакальнського кладовища.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці Литви Вільнюсі 9 травня біля входу на Антакальнське кладовище правоохоронці затримали чоловіка, який мав на одязі георгіївську стрічку, повідомляє LRT.

Поліція попросила чоловіка залишатися біля службового автомобіля під час оформлення адміністративного протоколу.

Чоловік, який представився Павлом, заявив, що готовий понести покарання за свою позицію. За його словами, навіть можливий штраф чи арешт не змінять його переконань.

Поблизу кладовища чергували посилені патрулі поліції Вільнюського округу.

Попри дощову погоду, на територію кладовища приходили люди з гвоздиками, були запалені свічки з портретами, а з намету звучали радянські марші.

У Литві діє заборона на публічну демонстрацію георгіївської стрічки. За порушення закону передбачена адміністративна відповідальність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.