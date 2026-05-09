  1. У світі

У Вільнюсі чоловіка затримали через георгіївську стрічку: йому загрожує штраф

21:06, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція затримала чоловіка з георгіївською стрічкою біля Антакальнського кладовища.
У Вільнюсі чоловіка затримали через георгіївську стрічку: йому загрожує штраф
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці Литви Вільнюсі 9 травня біля входу на Антакальнське кладовище правоохоронці затримали чоловіка, який мав на одязі георгіївську стрічку, повідомляє LRT. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Поліція попросила чоловіка залишатися біля службового автомобіля під час оформлення адміністративного протоколу.

Чоловік, який представився Павлом, заявив, що готовий понести покарання за свою позицію. За його словами, навіть можливий штраф чи арешт не змінять його переконань.

Поблизу кладовища чергували посилені патрулі поліції Вільнюського округу.

Попри дощову погоду, на територію кладовища приходили люди з гвоздиками, були запалені свічки з портретами, а з намету звучали радянські марші.

У Литві діє заборона на публічну демонстрацію георгіївської стрічки. За порушення закону передбачена адміністративна відповідальність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Литва

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Посвідчення водія в Україні планують видавати з 15 років: що готує нова реформа від уряду

Реформа не лише впроваджує європейські категорії транспортних засобів, а й змінює взаємодію водія з сервісними центрами МВС.

Верховний Суд підтвердив право Центральної МСЕК скасовувати інвалідність заочно

Суд роз’яснив, що МСЕК може переглядати рішення щодо інвалідності без очного огляду, якщо медичні дані є достатніми.

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]