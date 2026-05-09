В Вильнюсе мужчину задержали из-за георгиевской ленты: ему грозит штраф

Полиция задержала мужчину с георгиевской лентой возле Антакальнского кладбища.

В столице Литвы Вильнюсе 9 мая у входа на Антакальнское кладбище правоохранители задержали мужчину, который имел на одежде георгиевскую ленту, сообщает LRT.

Полиция попросила мужчину оставаться у служебного автомобиля при оформлении административного протокола.

Представившийся Павлом мужчина заявил, что готов понести наказание за свою позицию. По его словам, даже возможный штраф или арест не изменят его убеждений.

У кладбища дежурили усиленные патрули полиции Вильнюсского округа.

Несмотря на дождливую погоду, на территорию кладбища приходили люди с гвоздиками, зажжены свечи с портретами, а из палатки звучали советские марши.

В Литве действует запрет на публичную демонстрацию георгиевской ленты. За нарушение закона предусмотрена административная ответственность.

