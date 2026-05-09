В Іспанії суд відправив на карантин осіб, які були на судні зі спалахом хантавірусу

Іспанців відправили на обов’язковий 14-денний карантин.

Громадян Іспанії, які подорожували на судні «MV Hondius» та могли контактувати з хантавірусом, мають пройти примусову ізоляцію. Відповідне рішення ухвалив суддя центрального суду Мадрида на запит уряду, пише El Pais.

Суд санкціонував міністерський наказ, який робить карантин обов’язковим для 14 громадян Іспанії.

Це рішення скасовує попередні заяви міністра оборони Маргарити Роблес про нібито «добровільний» характер ізоляції.

У документі сказано, що особи перебуватимуть в окремих палатах Центрального оборонного шпиталю імені Гомеса Ульї протягом семи календарних днів.

Зазначається, що термін може бути продовжений залежно від результатів моніторингу.

«У разі недотримання положень цієї резолюції застосовуватиметься режим санкцій, викладений у Загальному законі про громадське здоров’я», - йдеться у тексті наказу.

