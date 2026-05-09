  1. В мире

В Испании суд отправил на карантин лиц, находившихся на судне со вспышкой хантавируса

20:23, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Испанцев отправили на обязательный 14-дневный карантин.
В Испании суд отправил на карантин лиц, находившихся на судне со вспышкой хантавируса
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Испании, которые путешествовали на судне «MV Hondius» и могли контактировать с хантавирусом, должны пройти принудительную изоляцию. Соответствующее решение принял судья центрального суда Мадрида по запросу правительства, пишет El Pais.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд санкционировал министерский приказ, который делает карантин обязательным для 14 граждан Испании.

Это решение отменяет предыдущие заявления министра обороны Маргариты Роблес о якобы «добровольном» характере изоляции.

В документе сказано, что лица будут находиться в отдельных палатах Центрального оборонного госпиталя имени Гомеса Ульи в течение семи календарных дней.

Отмечается, что срок может быть продлен в зависимости от результатов мониторинга.

«В случае несоблюдения положений этой резолюции будет применяться режим санкций, изложенный в Общем законе об общественном здравоохранении», — говорится в тексте приказа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Испания хантавирус

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кто претендует на должности судей КСУ: результаты оценивания Консультативной группы экспертов

Консультативная группа экспертов завершила оценивание кандидатов на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Верховной Рады.

В Украине планируют выдавать водительские права с 15 лет: что готовит новая реформа правительства

Реформа не только внедряет европейские категории транспортных средств, но и меняет взаимодействие водителя с сервисными центрами МВД.

Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно

Суд разъяснил, что МСЭК может пересматривать решения об инвалидности без очного осмотра, если медицинских данных достаточно.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]