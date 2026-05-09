В Испании суд отправил на карантин лиц, находившихся на судне со вспышкой хантавируса

Испанцев отправили на обязательный 14-дневный карантин.

Граждане Испании, которые путешествовали на судне «MV Hondius» и могли контактировать с хантавирусом, должны пройти принудительную изоляцию. Соответствующее решение принял судья центрального суда Мадрида по запросу правительства, пишет El Pais.

Суд санкционировал министерский приказ, который делает карантин обязательным для 14 граждан Испании.

Это решение отменяет предыдущие заявления министра обороны Маргариты Роблес о якобы «добровольном» характере изоляции.

В документе сказано, что лица будут находиться в отдельных палатах Центрального оборонного госпиталя имени Гомеса Ульи в течение семи календарных дней.

Отмечается, что срок может быть продлен в зависимости от результатов мониторинга.

«В случае несоблюдения положений этой резолюции будет применяться режим санкций, изложенный в Общем законе об общественном здравоохранении», — говорится в тексте приказа.

