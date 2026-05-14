Герой коміксів Обелікс опинився в центрі судової суперечки — його ім’я хотіли використати для бренду зброї

20:33, 14 травня 2026
Французькі правовласники «Астерікса і Обелікса» намагаються заборонити польській компанії використовувати назву Obelix для зброї.
Фото: dpa
Суд Європейського Союзу в Люксембурзі розглядає незвичну справу: французькі правовласники коміксів «Астерікс і Обелікс» намагаються заборонити польській компанії використовувати назву «Obelix» для зброї та військового спорядження.

Йдеться про бренд одного з найвідоміших героїв європейських коміксів — кремезного Обелікса, який у сюжетах разом з Астеріксом бореться проти Римської імперії. Персонаж став настільки популярним, що його ім’я давно асоціюється не лише з коміксами, а й із фільмами, іграми та сувенірною продукцією.

Польська компанія захотіла зареєструвати торговельну марку «Obelix» для продажу вогнепальної зброї, гранат і тактичного обладнання. Проти цього виступило французьке видавництво Les Éditions Albert René, яке володіє правами на франшизу «Астерікс і Обелікс».

У видавництві заявили, що покупці можуть вирішити, ніби така продукція офіційно пов’язана з відомим персонажем коміксів.

Спочатку Відомство інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) стало на бік польської компанії, вказує Courthouse News. Там вважали, що люди навряд чи пов’язуватимуть зброю з героєм коміксів, адже комікси та військове спорядження — це зовсім різні сфери.

Але Суд ЄС у Люксембурзі не погодився з такою логікою.

Судді зазначили, що ім’я «Obelix» є дуже впізнаваним у Європі, тому навіть у сфері зброї люди можуть провести асоціацію саме з персонажем коміксів. Також суд звернув увагу, що назву «Obelix» уже використовували як окремий бренд із символом зареєстрованої торговельної марки, а не лише у зв’язці «Asterix & Obelix».

Фактично суд не заборонив польській компанії використовувати цю назву, але скасував попереднє рішення EUIPO та відправив справу на новий розгляд.

Тепер європейським органам із захисту торговельних марок доведеться повторно оцінити, наскільки ім’я Обелікса є відомим брендом і чи можна його використовувати для продажу зброї.

Остаточне рішення у справі поки не ухвалене.

