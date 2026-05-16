  У світі

У ВООЗ не знайшли ознак небезпечної мутації хантавірусу

11:13, 16 травня 2026
У ВООЗ не вважають, що хантавірус став легше передаватися.
Генетичні аналізи та порівняння з попередніми зразками наразі не виявили ознак того, що хантавірус став легше передаватися або спричиняти тяжчий перебіг хвороби. Про це заявила експертка Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керкховепише DW.

За даними ВООЗ, на круїзне судно Hondius MV був занесений південноамериканський варіант хантавірусу — штам «Андес». Він зазвичай передається безпосередньо від гризунів, наприклад, через частинки посліду у пилу. ВООЗ припускає, що нульовий пацієнт — пасажир із Нідерландів — заразився у Південній Америці на суші ще до того, як сів на корабель в Аргентині. За попередніми даними, до круїзу він міг контактувати з гризунами під час спостереження за птахами.

Генетичний аналіз показав, що інші зараження, ймовірно, вже відбулися від людини до людини. Нідерландець та його дружина померли, також померла ще одна пасажирка Hondius MV із Німеччини. Загалом заразилися 10 людей, 8 випадків підтверджені лабораторно. На судні перебувало близько 150 людей, вони зараз на карантині, інкубаційний період може тривати понад 40 днів.

«Найімовірніше, цей спалах, з огляду на вже вжиті заходи, скоро зійде нанівець. Тим більше всі туристи на судні були з індустріально розвинених країн із розвиненою системою охорони здоров’я. Зараз виявляють усі їхні контакти, вживаються карантинні заходи, тому я припускаю, що цей спалах зупинять», — заявив вірусолог із Медичного відділення Техаського університету в Галвестоні.

Раніше ми писали, що вчені попереджають про можливе зростання кількості спалахів хантавірусу. Причиною називають кліматичні зміни, які розширюють ареал проживання гризунів і підвищують ризик передачі інфекції людині.

Додамо, українцям назвали симптоми хантавірусу та пояснили, як захиститися від нього.

