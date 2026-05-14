  Суспільство

Хантавірус може поширюватися швидше – вчені назвали причину нового ризику

20:11, 14 травня 2026
Кліматичні зміни сприяють міграції гризунів у нові регіони, де раніше інфекцію майже не фіксували.
Вчені попереджають про можливе зростання кількості спалахів хантавірусу. Причиною називають кліматичні зміни, які розширюють ареал проживання гризунів і підвищують ризик передачі інфекції людині, повідомляє Live Science.

Клімат змінює поширення гризунів

За даними дослідників, глобальне потепління та зміни клімату сприяють розширенню територій, де можуть жити гризуни — основні переносники хантавірусів. Це, своєю чергою, збільшує ймовірність зараження людей у регіонах, де раніше таких випадків майже не фіксували.

Додаткову увагу до проблеми привернув спалах захворювання на круїзному лайнері MV Hondius. Водночас у країнах Південної Америки, зокрема в Аргентині та Чилі, фіксують зростання кількості випадків інфекції.

За даними міністерства охорони здоров’я Аргентини, у період із червня 2025 року до початку травня 2026 року зареєстровано понад 100 випадків хантавірусу — це приблизно вдвічі більше, ніж роком раніше.

Що відомо про хантавіруси

Хантавіруси — це група вірусів, які передаються гризунами і поширені в Америці, Європі та Азії.

У країнах Нового Світу вони можуть спричиняти хантавірусний кардіопульмональний синдром (ХКПС). Його симптоми включають головний біль, лихоманку, шлунково-кишкові розлади, а згодом — тяжкі порушення дихання, що можуть становити загрозу життю. За даними вчених, смертність від цього синдрому може сягати 50%.

Водночас інфекції, що поширені в Європі та Азії, зазвичай мають нижчий рівень летальності.

Як поширюється вірус

Як розповів науковий співробітник Національної ради з досліджень Аргентини Хуан Дієго Пінотті, вчені ідентифікували 11 генотипів хантавірусу, пов’язаних із захворюваннями людей, у 13 видах місцевих гризунів.

За його словами, кожен штам адаптувався до окремого виду гризунів: тварини є носіями вірусу, але самі не хворіють.

Основним природним резервуаром андського вірусу є довгохвостий карликовий рисовий пацюк (Oligoryzomys longicaudatus), який мешкає у вологих лісах і чагарниках південних Анд у Чилі та Аргентині. Люди заражаються переважно через контакт із сечею, фекаліями або слиною інфікованих тварин.

Ризики на майбутнє

Кліматичні моделі показують, що в найближчі десятиліття ареал проживання цього гризуна може зміститися на схід — у напрямку атлантичного узбережжя Аргентини, де проживає більшість населення країни.

«Необхідні більш інтенсивні спостереження і тестування у всіх провінціях, тому що вірус може проникати в нові райони, залишаючись непоміченим», — зазначив Пінотті.

Дослідники також вказують, що вплив можуть посилювати коливання Ель-Ніньйо та Ла-Нінья: у роки Ель-Ніньйо в центральній і південній Аргентині зазвичай зростає кількість опадів, що стимулює ріст рослинності, а разом із нею — і популяцію гризунів.

