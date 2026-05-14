Хантавирус может распространяться быстрее — ученые назвали причину нового риска

Климатические изменения способствуют миграции грызунов в новые регионы, где ранее инфекция практически не регистрировалась.

Ученые предупреждают о возможном росте числа вспышек хантавируса. Причиной называют климатические изменения, которые расширяют ареал обитания грызунов и повышают риск передачи инфекции человеку, сообщает Live Science.

Климат меняет распространение грызунов

По данным исследователей, глобальное потепление и изменения климата способствуют расширению территорий, где могут обитать грызуны — основные переносчики хантавирусов. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность заражения людей в регионах, где ранее таких случаев почти не фиксировали.

Дополнительное внимание к проблеме привлекла вспышка заболевания на круизном лайнере MV Hondius. В то же время в странах Южной Америки, в частности в Аргентине и Чили, фиксируется рост числа случаев инфекции.

По данным министерства здравоохранения Аргентины, в период с июня 2025 года по начало мая 2026 года зарегистрировано более 100 случаев хантавируса — это примерно вдвое больше, чем годом ранее.

Что известно о хантавирусах

Хантавирусы — это группа вирусов, передаваемых грызунами и распространенных в Америке, Европе и Азии.

В странах Нового Света они могут вызывать хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХКПС). Его симптомы включают головную боль, лихорадку, желудочно-кишечные расстройства, а впоследствии — тяжелые нарушения дыхания, которые могут представлять угрозу для жизни. По данным ученых, смертность от этого синдрома может достигать 50%.

В то же время инфекции, распространенные в Европе и Азии, обычно имеют более низкий уровень летальности.

Как распространяется вирус

Как рассказал научный сотрудник Национального совета по исследованиям Аргентины Хуан Диего Пинотти, ученые идентифицировали 11 генотипов хантавируса, связанных с заболеваниями людей, у 13 видов местных грызунов.

По его словам, каждый штамм адаптировался к отдельному виду грызунов: животные являются носителями вируса, но сами не болеют.

Основным природным резервуаром андского вируса является длиннохвостый карликовый рисовый крыс (Oligoryzomys longicaudatus), обитающий во влажных лесах и кустарниках южных Анд в Чили и Аргентине. Люди заражаются преимущественно через контакт с мочой, фекалиями или слюной инфицированных животных.

Риски на будущее

Климатические модели показывают, что в ближайшие десятилетия ареал обитания этого грызуна может сместиться на восток — в направлении атлантического побережья Аргентины, где проживает большинство населения страны.

«Необходимы более интенсивные наблюдения и тестирование во всех провинциях, поскольку вирус может проникать в новые районы, оставаясь незамеченным», — отметил Пинотти.

Исследователи также указывают, что влияние могут усиливать колебания Эль-Ниньо и Ла-Нинья: в годы Эль-Ниньо в центральной и южной Аргентине обычно увеличивается количество осадков, что стимулирует рост растительности, а вместе с ней — и популяцию грызунов.

