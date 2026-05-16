В ВОЗ не нашли признаков опасной мутации хантавируса

11:13, 16 мая 2026
Генетические анализы и сравнение с предыдущими образцами пока не выявили признаков того, что хантавирус стал легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкховепишет DW.

По данный ВОЗ, на круизное судно Hondius MV был занесен южноамериканский вариант хантавируса - штамм «Андес». Он обычно передается напрямую от грызунов, например, через частицы помета в пыли. ВОЗ предполагает, что нулевой пациент - пассажир из Нидерландов -заразился в Южной Америке на суше еще до того, как сел на корабль в Аргентине. По предварительным данным, до круиза он мог контактировать с грызунами во время наблюдения за птицами.

Генетический анализ показал, что остальные заражения, вероятно, произошли уже от человека к человеку. Нидерландец и его жена скончались, также умерла еще одна пассажирка Hondius MV из Германии. Всего заразились 10 человек, 8 случаев подтверждены лабораторно. На судне было около 150 человек, они сейчас на карантине, инкубационный период может длиться больше 40 дней.

«Скорее всего, эта вспышка, при уже принятых мерах, скоро сойдет на нет. Тем более все туристы на судне были из индустриально развитых стран с продвинутой системой здравоохранения. Сейчас выявляют все их контакты, принимаются карантинные меры, поэтому я предполагаю, что эту вспышку остановят», - заявил вирусолог из Медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне.

Ранее сообщалось, что ученые предупреждают о возможном росте числа вспышек хантавируса. Причиной называют климатические изменения, которые расширяют ареал обитания грызунов и повышают риск передачи инфекции человеку.

Добавим, украинцам назвали симптомы хантавируса и объяснили, как защититься от него.

