  1. У світі

Сканер в аеропорту переплутав спеції з героїном: в Індії чоловік провів 57 днів за ґратами

15:07, 24 травня 2026
Під час перевірки багажу система безпеки помилково виявила наркотики у звичайних індійських спеціях.
Колаж: SUD.UA
В Індії бізнесмен провів 57 днів за ґратами після того, як система безпеки в аеропорту помилково визначила звичайні кухонні спеції як наркотики. Тепер суд зобов’язав державу виплатити йому компенсацію — близько 9 тисяч фунтів стерлінгів.

Історія сталася в аеропорту міста Бхопал. Чоловік летів до Малайзії через Делі та віз із собою популярні індійські спеції — гарам масалу (суміш ароматних спецій) та амчур — порошок із сушеного манго, який часто використовують у місцевій кухні.

Під час перевірки багажу сканер для виявлення наркотичних і вибухових речовин показав, що в пакетах нібито містяться героїн і психотропні речовини. Після цього чоловіка одразу затримали за антинаркотичним законодавством.

Спеції відправили на експертизу до регіональної лабораторії, однак там через 10 днів заявили, що не мають обладнання для перевірки речовини, яку «побачив» сканер. Зразки довелося пересилати до центральної лабораторії в іншому місті.

Лише після повторної експертизи фахівці підтвердили: жодних наркотиків у спеціях не було. Але до того моменту бізнесмен уже майже два місяці провів у в’язниці.

Суд дійшов висновку, що проблема виникла не лише через помилку сканера, а й через погану роботу системи експертиз. Якби аналіз провели швидше та якісніше, чоловік не сидів би 57 днів за ґратами.

У рішенні суду зазначено, що держава порушила право людини на свободу.

Сам бізнесмен пояснював, що сканер канадського виробництва, ймовірно, не був налаштований на ароматні індійські спеції, через що й видав хибний результат.

Влада аеропорту, своєю чергою, заявила, що обладнання лише показує можливу загрозу, а рішення про затримання ухвалюють силові служби та інші відповідальні органи.

Суд постановив виплатити чоловікові компенсацію протягом трьох місяців. При цьому він також може подати окремий позов проти служб і посадовців, через дії яких опинився у в’язниці, додає Independent.

Індія

