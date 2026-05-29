  1. У світі

Румунія закриває генеральне консульство РФ в Констанці після інциденту з безпілотником

14:56, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Російського консула в місті Констанца оголошено персоною нон грата.
Румунія закриває генеральне консульство РФ в Констанці після інциденту з безпілотником
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, у ніч на 29 травня, під час російської повітряної атаки на Україну, дрон впав на 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, після чого почалась пожежа. Відомо про двох постраждалих.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив російського консула в місті Констанца персоною нон грата, пише Digi24.

«Минулої ночі ми мали серйозний інцидент, під час якого двоє громадян Румунії були поранені, і вся відповідальність за цей інцидент лежить на Росії — країні, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв’язку з цією ситуацією Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон грата, а Генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито», — заявив Нікушор Дан.

Він також заявив, що йдеться про російський безпілотник «Герань-2.

«Ми знаємо його траєкторію, знаємо, яким шляхом він пройшов через Україну, знаємо, де він увійшов на територію Румунії. Він був частиною рою з 43 російських безпілотників, з яких лише один досяг території Румунії», — підкреслив президент Румунії.

Додамо, міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що країна розглядає можливість ініціювання консультацій із союзниками в межах НАТО за статтею 4 після інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Авто, вилучене на потреби ЗСУ, неможливо повернути до кінця війни — що кажуть суди

При вилученні майна на потреби ЗСУ повернення реквізованих активів майже не застосовується, тоді як основним способом захисту стає стягнення компенсації.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]