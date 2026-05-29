Румунія закриває генеральне консульство РФ в Констанці після інциденту з безпілотником

Російського консула в місті Констанца оголошено персоною нон грата.

Як відомо, у ніч на 29 травня, під час російської повітряної атаки на Україну, дрон впав на 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, після чого почалась пожежа. Відомо про двох постраждалих.

Президент Румунії Нікушор Дан оголосив російського консула в місті Констанца персоною нон грата, пише Digi24.

«Минулої ночі ми мали серйозний інцидент, під час якого двоє громадян Румунії були поранені, і вся відповідальність за цей інцидент лежить на Росії — країні, яка вже понад чотири роки веде агресивну війну проти України. У зв’язку з цією ситуацією Генерального консула Російської Федерації в Констанці оголошено персоною нон грата, а Генеральне консульство Російської Федерації в Констанці буде закрито», — заявив Нікушор Дан.

Він також заявив, що йдеться про російський безпілотник «Герань-2.

«Ми знаємо його траєкторію, знаємо, яким шляхом він пройшов через Україну, знаємо, де він увійшов на територію Румунії. Він був частиною рою з 43 російських безпілотників, з яких лише один досяг території Румунії», — підкреслив президент Румунії.

Додамо, міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що країна розглядає можливість ініціювання консультацій із союзниками в межах НАТО за статтею 4 після інциденту.

