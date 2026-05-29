Румыния закрывает генеральное консульство РФ в Констанце после инцидента с беспилотником

Российский консул в городе Констанца объявлен персоной нон грата.

Как известно, в ночь на 29 мая, во время российской воздушной атаки на Украину, дрон упал на 10-этажный дом в румынском городе Галац, после чего начался пожар. Известно о двух пострадавших.

Президент Румынии Никушор Дан объявил российского консула в городе Констанца персоной нон грата, пишет Digi24.

«Прошлой ночью у нас произошел серьезный инцидент, в результате которого двое граждан Румынии были ранены, и вся ответственность за этот инцидент лежит на России — стране, которая уже более четырех лет ведет агрессивную войну против Украины. В связи с этой ситуацией Генеральный консул Российской Федерации в Констанце объявлен персоной нон грата, а Генеральное консульство Российской Федерации в Констанце будет закрыто», — заявил Никушор Дан.

Он также заявил, что речь идет о российском беспилотнике «Герань-2».

«Мы знаем его траекторию, знаем, каким путем он прошел через Украину, знаем, где он вошел на территорию Румынии. Он был частью роя из 43 российских беспилотников, из которых только один достиг территории Румынии», — подчеркнул президент Румынии.

Добавим, министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что страна рассматривает возможность инициирования консультаций с союзниками в рамках НАТО по статье 4 после инцидента.

