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Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

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В Україні дозволять авто з правим кермом: для кого парламент ухвалив закон

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Рада запровадила доплати для строковиків та курсантів: є умови

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  1. Законодавство

Рада ухвалила закон про доплати для військовослужбовців: відомі суми

14:06, 28 червня 2023
Від 30 000 до 100 000 гривень платитимуть військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання – Рада прийняла законопроект.
Рада ухвалила закон про доплати для військовослужбовців: відомі суми
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У середу, 28 червня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9243 щодо виплат військовим. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За документ проголосували 311 нардепів.

«Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання

20 100 гривен військовим, які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира

6000 гривень для строковиків

2350 гривень для курсантів

від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах», - повідомив він.

Раніше ми писали, що ​Верховна Рада збільшила відпустки військовим.

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