Рада ухвалила закон про доплати для військовослужбовців: відомі суми

Від 30 000 до 100 000 гривень платитимуть військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання – Рада прийняла законопроект.

У середу, 28 червня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9243 щодо виплат військовим. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За документ проголосували 311 нардепів.

«Від 30 000 до 100 000 гривень для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання

20 100 гривен військовим, які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира

6000 гривень для строковиків

2350 гривень для курсантів

від 15 000 до 30 000 гривень для інструкторів у військових частинах», - повідомив він.

Раніше ми писали, що ​Верховна Рада збільшила відпустки військовим.

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