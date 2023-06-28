Рада приняла закон о доплатах для военнослужащих: известны суммы

От 30 000 до 100 000 гривен будут платить военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи – Рада приняла законопроект.

В среду, 28 июня, Верховная Рада проголосовала за законопроект №9243 по выплатам военным. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За документ проголосовали 311 нардепов.

«От 30 000 до 100 000 гривен для военнослужащих, выполняющих боевые (специальные) задания

20 100 гривен военным, которые в связи с ранением зачислены в распоряжение соответствующего командира

6000 гривен для срочников

2350 гривен для курсантов

от 15 000 до 30 000 гривен для инструкторов в воинских частях», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада увеличила отпуска военным.

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