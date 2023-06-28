Рада ввела доплаты для срочников и курсантов: есть условия

Депутаты одобрили законопроект, предусматривающий, что срочники и курсанты будут получать ежемесячно, соответственно 6 тысяч и 2350 гривен на условиях и в порядке, определенном правительством.

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9342 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения, которое предусматривает, в частности, введение доплат для срочников и курсантов.

Законодательные изменения предусматривают, что военнослужащим срочной военной службы ежемесячно выплачивается доплата в 6 тысяч гривен. В то же время определено, что эти средства они смогут получить на условиях и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины.

Кроме этого, предусматриваются доплаты и для курсантов. Устанавливается, что курсанты, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу, ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2350 гривен.

Однако эти средства они смогут получить на условиях и в порядке, установленных Кабинетом Министров Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий увеличение продолжительности отпусков военных.

Автор: Ярослав Конощук

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