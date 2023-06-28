Рада запровадила доплати для строковиків та курсантів: є умови

Депутати схвалили законопроєкт, який передбачає, що строковики та курсанти будуть отримувати щомісячно, відповідно 6 тисяч та 2350 гривень на умовах та в порядку, визначеному урядом.

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану, який передбачає, зокрема запровадження доплат для строковиків та курсантів.

Законодавчі зміни передбачають, що військовослужбовцям строкової військової служби щомісячно виплачується доплата у 6 тисяч гривень. Водночас визначено, що зазначені кошти вони зможуть отримати на умовах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Крім цього передбачаються доплати і для курсантів. Встановлюється, що курсанти які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу, щомісячно виплачується додаткова винагорода у розмірі 2350 гривень.

Однак зазначені кошти вони зможуть отримати на умовах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила законопроєкт, який передбачає збільшення тривалості відпусток військових.

Автор: Ярослав Конощук

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