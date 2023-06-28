Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва

Президент Польщі прибув до української столиці з неоголошеним візитом.

Фото: twitter.com/prezydentpl

До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда з неоголошеним візитом. Про це повідомляє його канцелярія.

Зазначається, що лідер Польщі проведе переговори з Володимиром Зеленським, зокрема, з питань підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі, загрози теракту на Запорізькій АЕС та поточної ситуації на фронті.

«Президент Анджей Дуда перебуває з візитом в Києві. Розмови з Президентом Володимиром Зеленським пов’язані зі святкуванням Дня Конституції України, а також консультаціями щодо поточної ситуації на фронті, у тому числі щодо загрози російського теракту на Запорізькій АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО», – йдеться в повідомленні канцелярії у твітер.

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