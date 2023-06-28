Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев

Президент Польши прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом.

Фото: twitter.com/prezydentpl

В Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда с необъявленным визитом. Об этом сообщает его канцелярия.



Отмечается, что лидер Польши проведет переговоры с Владимиром Зеленским, в частности по подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе, угрозе теракта на Запорожской АЭС и текущей ситуации на фронте.



«Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Разговоры с Президентом Владимиром Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте, в том числе по поводу угрозы российского теракта на Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО», – говорится в сообщении канцелярии в твиттере.

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