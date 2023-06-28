Верховная Рада увеличила отпуска военным

Военные получат до 30 дней отпуска и до 10 дней по семейным обстоятельствам.

В среду, 28 июня, Верховная Рада проголосовала за законопроект №9243. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За документ проголосовали 311 нардепов.

«Срочникам – отпуск 30 дней, ежемесячная доплата плюс к тому, что они получают сейчас – 6000 гривен.

Курсантам – отпуск 10 дней зимой и 20 дней летом, ежемесячная доплата плюс тому, что они получают сейчас – 2350 гривен», - написал он.

«Во время военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней», - сказано в документе.

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