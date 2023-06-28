​Верховна Рада збільшила відпустки військовим

Військові матимуть до 30 днів відпустки та до 10 днів за сімейними обставинами.

У середу, 28 червня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9243. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За документ проголосували 311 нардепів.

«Строковикам – відпустка 30 днів, щомісячна доплата плюс до того, що вони отримують зараз– 6000 гривень.

Курсантам – відпустка 10 днів взимку і 20 днів влітку, щомісячна доплата плюс до того, що вони отримують зараз – 2350 гривень», - написав він.

«Під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися частина щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше як 10 календарних днів», - сказано в документі.

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