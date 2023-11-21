Рада підтримала можливість НАЗК перевіряти майно чиновників, набуте до публічної служби

Необхідність прийняття відповідного закону прописана у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

У вівторок, 21 листопада, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №10262 про можливість для Національного агентства з питань запобігання корупції перевіряти активи і майно чиновників, яке ті придбали до призначення на держпосаду. Про це повідомили народні обранці у соцмережах.

За проголосували 287 народних депутатів.

Так, Європейська Комісія у Звіті звернула увагу на необхідність скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.

Це одна з важливих умов для подальшої євроінтеграції.

Напередодні Комітет рекомендував повернути перевірку НАЗК підстав набуття квартир та авто до призначення декларанта на посаду і дозволити повторні перевірки.

Також Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України 10203-1.

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