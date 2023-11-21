Рада поддержала возможность НАПК проверять имущество чиновников, приобретенное в публичную службу

Необходимость принятия соответствующего закона прописана в требованиях Еврокомиссии по поводу начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Во вторник, 21 ноября, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10262 о возможности для Национального агентства по предотвращению коррупции проверять активы и имущество чиновников, приобретенных к назначению на госдолжность. Об этом сообщили народные избранники в соцсетях.

За проголосовало 287 народных депутатов.

Так, Европейская Комиссия в Отчете обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и проверки имущества, приобретенного декларантами к назначению на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности под время военного положения.

Это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции.

Накануне Комитет рекомендовал вернуть проверку НАПК оснований приобретения квартир и авто до назначения декларанта на должность и разрешить повторные проверки.

Также Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении институциональной возможности Национального антикоррупционного бюро Украины 10203-1.

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