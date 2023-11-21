В Винницкой области предупреждают о новой волне заболеваемости гепатитом А

Врачи предупреждают, что за спадом заболеваемости гепатитом А может следовать новая волна.

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По состоянию на 21 ноября ситуация с гепатитом А в Винницкой области остается стабильной, однако эксперты выражают осторожность относительно спада количества больных, поскольку может наступить вторая волна этого заболевания, - сообщает Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой облгосадминистрации.

"По состоянию на 21 ноября в области зарегистрировано 350 сообщений о больных. Такая цифра с начала эпидситуации. За последние сутки имеем 4 новых случая. Сейчас на стационарном лечении находится 34 пациента, из которых 9 - это дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении последних двух недель в области наблюдается определенный стабильный уровень заболеваемости гепатитом А. Однако, по словам эпидемиологов и врачей, сейчас продолжается период, когда может наблюдаться снова повышение количества случаев заболевания.

Только за последние сутки в области зафиксировали четыре новых случая гепатита А. На данный момент в стационарном лечении находятся 34 пациента, в том числе девять детей.

Дополнительно сообщается об одном пациенте с серьезным состоянием. Это 50-летний мужчина, который находится в больнице уже месяц. У него есть многочисленные сопутствующие заболевания.

Также указано, что под наблюдением семейных врачей находятся 516 человек, которые находились в контакте с больными дома.

Напомним, на Киевщине обнаружили случай заболевания вирусным гепатитом А.

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