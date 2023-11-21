На Вінниччині попереджають про нову хвилю захворюваності на гепатит А

Лікарі попереджають, що за спадом захворюваності на гепатит А може слідувати нова хвиля.

Джерело фото: ukrinform

Станом на 21 листопада ситуація з гепатитом А на Вінниччині залишається стабільною, проте експерти висловлюють обережність щодо спаду кількості хворих, оскільки може настати друга хвиля цього захворювання, – повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації.

«Станом на 21 листопада в області зареєстровано 350 повідомлень про хворих. Така цифра від початку епідситуації. За останню добу маємо 4 нових випадки. Наразі на стаціонарному лікуванні перебуває 34 пацієнти, з яких 9 – це діти», – йдеться у дописі.

Зазначається, що впродовж останніх двох тижнів в області спостерігається певний стабільний рівень захворюваності на гепатит А. Проте, за словами епідеміологів і лікарів, наразі триває період, коли може спостерігатися знову підвищення кількості випадків захворювання.

Лише за останню добу в області зафіксували чотири нових випадки гепатиту А. На даний момент у стаціонарному лікуванні перебувають 34 пацієнти, в тому числі дев'ять дітей.

Додатково повідомляється про одного пацієнта із серйозним станом. Це 50-річний чоловік, який перебуває у лікарні вже місяць. У нього є численні супутні захворювання.

Також зазначено, що під наглядом сімейних лікарів перебувають 516 осіб, які перебували у контакті з хворими вдома.

Нагадаємо, на Київщині виявили випадок захворювання на вірусний гепатит А.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.